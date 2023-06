Mercato Genoa, Maggiore per la mediana rossoblu

Il Genoa ci prova per Giulio Maggiore, ex capitano dello Spezia in questa stagione a Salerno.

Il club rossoblu ha fatto un sondaggio con la società granata per provare a riportare il Liguria il centrocampista classe 1998. La formula sarebbe quella del prestito che non dispiace al sodalizio granata, che aveva investito sull’ex Spezia e che vedrebbe positivamente un’occasione di rilancio in massima serie.

Anche il post con cui Maggiore ha salutato la stagione 2023-24 è un’ammissione del rendimento altalenante del calciatore: “Salerno, a livello personale è stata una stagione complicata, non sono riuscito a esprimermi come avrei desiderato a causa di una serie di infortuni che mi hanno tenuto lontano dalla mia condizione ideale. Per questo ho sofferto molto e non vedo l’ora di dimostrare le mie reali qualità. Ma l’obiettivo è stato raggiunto, una salvezza non banale ma meritata, e vedere festeggiare tutto il popolo granata è stata una vera gioia! Dal primo giorno ho percepito il calore di questa piazza, e ce lo avete dimostrato ogni istante di questa lunga stagione! Avanti Bersagliera”.