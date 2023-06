Mercato Samp, asta di mercato su Emil Audero

Il mercato della Samp aspetta la cessione di uno dei suoi due portieri per un tesoretto da cui ripartire.

Su Audero va considerato il peso del calciatore per l’ambiente blucerchiato ma anche economicamente a livello di bilancio. I ragionamenti su Falcone riguardano anche le ambizioni del ragazzo e la volontà di ripartire dalla Serie B e sposare il progetto.

A prescindere dai ragionamenti che farà la Sampdoria sui suoi portieri, c’è la fila di squadre di Serie A interessate ad Audero. Un intreccio, come scrivono Gazzetta e Corriere dello Sport, potrebbe portare il portiere in toscana. La Fiorentina cerca un sostituto per Terracciato e pensa a Vicario, ma è pronta a virare su Audero qualora l’estremo difensore dell’Empoli fosse inarrivabile. Allo stesso tempo è proprio l’Empoli che in caso di addio di Vicario avrebbe pensato ad Audero per sostituirlo.