Maurizio Paschetta vuole conquistare oggi il record mondiale di raccolta lumache

Il recordman Maurizio Paschetta, alias the Natural Boy, che è detentore di ben sei record mondiali agricoli: mungitura vacca a mano, pigiatura uva con i piedi, spaccalegna con accetta, impilamento balle piccole di fieno su un rimorchio agricolo, raccolta tartufi con cane su ring e vangatura a mano, è pronto a realizzare oggi alle ore 18 in via Revello n° 38/A, a Saluzzo in provincia di Cuneo, il record mondiale raccolta lumache.

Si tratta di un evento aperto a tutti e sarà possibile vedere la diretta streaming su Facebook attraverso la pagina: Maurizio Paschetta https://www.facebook.com/Maurizio.Paschetta.Official)

Il record mondiale da battere, attualmente è detenuto dal bulgaro Nikolaj Milanov che nella città di Trojan nel 1994, in un’ora è riuscito a raccogliere ben 200 lumache.

“Ho sentito alcune persone – afferma Maurizio Paschetta – dire che i record mondiali agricoli come ad esempio il record Mondiale della raccolta delle lumache è una gara bizzarra. Queste persone non sanno che l’agricoltura ‘è vita’ o ‘ripettare la vita’.

L’italia è prima nel mondo come tradizioni agricole o controlli dei prodotti agricoli.

Conquistare i record mondiali agricoli non significa solo una soddisfazione personale ma anche tramandare una tradizione e far capire che noi agricoltori italiani vogliamo salvaguardare la salute dell’ambiente, del consumatore e dell’agricoltore stesso.”

Maurizio Paschetta si dice pronto a sfidare tutto il mondo: per chi volesse raccogliere il guanto di sfida può contattare la World International Champions (email: worldinternationalchampions.24h@gmail.com).

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/241727783133425/