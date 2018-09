Incidente corso Europa all’altezza del San Martino, scooter a terra | Foto

Incidente pochi minuti fa intorno alle 8.30 in corso Europa all’altezza ‘Specialità’ dell’Ospedale San Martino e lato ospedale.

Uno scooter bianco, per motivi ancora in via d’accertamento è caduto a terra.

Il giovane che era alla guida è statto soccorso dai militi della Croce Gialla.

Il traffico in corso Europa lato San Martino risulta bloccato. Metre dall’altra parte della carreggiata ci sono rallentamenti per gli utomobilisti che, rallentmento per vedere l’incidente.

L’intervento è in corso e seguono aggiornamenti.

Sul posto è giunta la polizia locale che sta regolamentando il traffico.