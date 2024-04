Magistrati e festini a luci rosse di Siena, atti rinviati al pm

Nulla di fatto all’udienza preliminare a carico dell’ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini e del giornalista de Le Iene Antonino Monteleone accusati di diffamazione. Il giudice del Tribunale di Genova ha rilevato una nullità e oggi ha rimandato gli atti al pm.

I due erano stati indagati, insieme ad altre tre persone, dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati per l’intervista “rubata” in cui si parlava di festini a cui avrebbero partecipato i magistrati che indagarono sulla morte di David Rossi e che per questo avrebbero “insabbiato” l’inchiesta.

L’ex capo comunicazione di Mps era deceduto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013.

Nell’intervista l’ex sindaco Piccini aveva spiegato, in sintesi, che le indagini sulla morte di Rossi erano state “rabbuiate” per la partecipazione alle feste dei magistrati.

Per i tre pm Nicola Marini, Antonino Nastasi e Aldo Natalini, la Procura aveva chiesto l’archiviazione.