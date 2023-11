Massimo Bonelli presenta “Rockonti” a Imola il 24 novembre alle 19:30 a Palazzo Sersanti in Piazza Matteotti 8.

Massimo Bonelli presenta “Rockonti”. Un uomo con un enorme passato nella discografia a livello internazionale, al fianco di grandi nomi.

Venerdì 24 novembre 2023 Imola sarà una delle tappe del book tour di Massimo Bonelli, già direttore generale della prestigiosa etichetta discografica SONY International ed EMI dagli anni settanta e fino alla prima decade del nuovo millennio, presso la prestigiosa Sala Grande di Palazzo Sersanti a Imola, alle ore

19.30.

Una carriera prestigiosa la sua che lo rende oggi il più grande discografico italiano al mondo e che,

conseguentemente, lo ha visto lavorare fianco a fianco dei protagonisti indiscussi del panorama mondiale

della world e pop music ma anche di meravigliosi poeti della musica.

L’incontro, che lo vedrà a Imola per la prima volta, trarrà spunto dal suo ultimo libro “Rockonti”, racconti di

quattro decenni di vita vissuta nel mondo del rock, nel libro descritti tra realtà e fantasia, in dialogo con il

giornalista Patrick Colgan de Il Resto del Carlino, media partner dell’evento.

Una chiacchierata ricca di aneddoti e dettagli di protagonisti unici quali Bruce Springsteen, Freddie Mercury e i Queen, Mick Jagger e i Rolling Stones, Beatles, Deep Purple, Peter Tosh, Michael Jackson, Pink Floyd, Gloria Estefan, Tina Turner, Leonard Cohen, gli America, Jamiroquai, Olivia Newton John, Kate Bush, Ennio

Morricone, Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mango, Jovanotti, Cecchetto, Nada, Julio Iglesias, Gino Paoli, Vanoni, Lavezzi e tanti tantissimi altri.

Luisa Rago promotrice e organizzatrice dell’incontro insieme all’associazione culturale “Ippogrifo. Vivere la Scrittura”:

“Massimo Bonelli a Imola è un’occasione per tutti, dagli appassionati di musica agli addetti ai lavori, di ascoltare dal vivo un protagonista italiano della musica mondiale.

Quello che racconterà non sarà “solo” la sua vita personale e professionale bensì storie che appartengono alla storia di ognuno di noi tramite le canzoni, la musica con cui siamo cresciuti e che da sempre ascoltiamo.

Imola è una città particolarmente vocata musicalmente per tutti gli eventi musicali che in città da anni si realizzano e per le scuole di musica e le istituzioni che qui sono presenti.

Credo che una testimonianza come la sua possa apportare un valore aggiunto e distinguersi dagli altri eventi già presenti.

E’ anche un modo per parlare di scrittura, quella

musicale, che con il suo linguaggio universale tocca corde profonde di ogni individuo”.

Si ringraziano: la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, la Wienerberger e la Libreria per Ragazzi Il Mosaico.

L’Ingresso è libero e fino ad esaurimento dei posti disponibili