Recco, restyling del lungomare Bettolo: nuovo tratto di cantiere. Domani vietata la sosta dalle ore 8 alle 20 in alcune aree.

I lavori di restyling del lungomare Bettolo a Recco procedono speditamente. Domani 21 novembre si aprirà una nuova area di cantiere. E’ questa un’attività che permette di avanzare verso la fase finale della prima parte del progetto di riqualificazione della passeggiata a mare.

Il progetto prevede la pedonalizzazione dell’area, la realizzazione di una moderna pavimentazione, l’installazione di nuovi arredi urbani e una nuova disposizione di alberi e aiuole.

«Domani inizieranno le operazioni di rifinitura della nuova strada che collega il lungomare Bettolo all’ufficio postale. Per questo motivo, sarà necessario liberare temporaneamente alcuni stalli di parcheggio auto e moto su questo tratto per favorire lo spostamento dell’area di cantiere verso ponente». Spiega il sindaco Carlo Gandolfo, che oggi, ha verificato lo stato dei lavori insieme ai responsabili degli uffici comunali competenti.

Per permettere il trasferimento del cantiere, domani 21 novembre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in Lungomare Bettolo – dalle ore 8 alle ore 20 – in tutti gli stalli tracciati tra i civici 65 e 26 e nelle aree di sosta per i motocicli sul lato monte e zona centrale, adiacenti all’area pedonale. Inoltre, nella stessa zona, sarà eliminato un palo della pubblica illuminazione.

«Questo ampliamento del cantiere – conclude il sindaco Gandolfo – segna un’importante tappa nella riqualificazione della passeggiata a mare di Recco, per rendere l’area più fruibile e gradevole. Siamo certi che i cittadini e i visitatori apprezzeranno il nuovo lungomare, che sarà presto terminato e restituito alla collettività». ABov