The Hunger Games, mercoledì 22 nelle multisala Uci

The Hunger Games, mercoledì 22 in tutte le multisala del circuito UCI Cinemas, in inglese con sottotitoli in italiano

: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente Marvels, prequel della tetralogia dedicata alle vicende di Katniss Everdeen che vede Tom Blyth vestire i panni di un giovane Coriolanus Snow. Il film, diretto da Francis Lawrence, vede anche la partecipazione di Peter Dinklage e Viola Davis.

In Hunger Games – La ballata dell’Usignolo e del Serpente il diciottenne Coriolanus Snow, anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem e Albert Kart, è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City.

Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore.

Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

Hunger Games – La ballata dell’Usignolo e del Serpente verrà proiettato nelle multisala:

UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Bicocca (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Curno (BG), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Certosa (MI), UCI Catania, (CT), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Megalò (CH), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Roma Est (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).