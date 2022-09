Marocchino ruba in una tabaccheria di Sestri Levante e fugge: acchiappato

Ieri i carabinieri di Sestri Levante hanno arrestato un giovane marocchino che aveva appena commesso un furto ai danni di una tabaccheria nei pressi di via Fascie.

Alla vista delle divise dell’Arma, il nordafricano ha cercato di darsi alla fuga a piedi. I carabinieri lo hanno rincorso, riuscendo a fermarlo e ad ammanettarlo.

Aveva con sé un sacchetto con parte della refurtiva: alcune ricariche per sigarette elettroniche per un valore di circa 450 euro.

La perquisizione personale ha permesso inoltre di recuperare altri 450 euro in denaro contante tra banconote e moneta, che il malvivente aveva preso dal registratore di cassa della tabaccheria.

Il giovane condotto presso la caserma di Via Val di Canepa, è stato sottoposto a fotosegnalamento per l’identificazione, poiché sprovvisto di documento di identità, invitato a fornire le proprie generalità, ha dichiarato di essere di origine marocchina, ma domiciliato in Spagna.

Inoltre ha affermato di non avere ancora compiuto 15 anni.

I carabinieri, per accertare l’età anagrafica e determinare così la competenza dell’Autorità Giudiziaria (ordinaria o minorile) lo hanno condotto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, dove è stato sottoposto ad esame radiologico del polso grazie a cui è stato possibile attribuirgli un’età di 18-19 anni.

Il ladro è stato quindi dichiarato in stato di arresto per il reato di furto aggravato.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, che ha ringraziato i carabinieri.

Sono in corso le indagini per verificare il coinvolgimento del maghrebino in fatti analoghi commessi nel Tigullio negli ultimi giorni.