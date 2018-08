Maltrattamenti anziani, Rosso: consigliere Pd vuole vietare telecamere per la privacy

“Difendiamo i nostri anziani. Sto presiedendo la Commissione Sanità e sto scontrandomi rabbiosamente, per me è raro, con un consigliere del Pd che vuole presentare un emendamento per vietare le telecamere nelle camere delle strutture per anziani che avevo fatto inserire io nella legge e vuole invece lasciarle solo negli spazi comuni appellandosi alla privacy degli ospiti”.

Lo ha dichiarato la scorsa settimana su Fb il presidente della II Commissione regionale Sanità, Matteo Rosso (FdI).

Domani è in programma una nuova riunione della Commissione e non si sa se tale “paladino dei diritti” di cui Rosso non ha fatto pubblicamente il nome, abbia cambiato idea.

Appare opportuno ricordare che anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza nelle strutture per anziani non possono essere diffuse ed eventualmente devono essere custodite per essere messe a disposizione solo dell’autorità giudiziaria.

In tal senso, il presidente della Commissione regionale Sanità ha aggiunto: “Ma le violenze a carico dei nostri anziani non avvengono spesso nelle loro stanze dove sono soli e più indifesi? Farò di tutto perché venga bocciato questo assurdo emendamento”.

In altre parole, in materia di tutela dei nostri anziani, secondo Matteo Rosso deve prevalere l’inviolabile diritto della difesa rispetto a quello della privacy.