Via XII Ottobre, giusto fotografare e denunciare su Fb il degrado? Polemiche

Accade che una utente del gruppo Facebook “Genova contro il degrado..” pubblichi l’immagine di una persona in mutande che dorme per strada nel “salotto buono” di via XII Ottobre in centro città a Genova.

Si tratta dell’ennesima fotografia di denuncia dello stato di fatto delle cose perché non é una “fake news” o una “bufala” o una foto “taroccata” o di “posa”. Inoltre, l’uomo disteso per terra non è identificabile perché è stato ripreso di spalle.

Tuttavia, altri utenti e lettori del gruppo Fb hanno polemizzato sull’opportunità di denunciare i fatti pubblicando sui social network le foto delle cosiddette “vittime della società” e del degrado, purtroppo esistenti anche nella realtà genovese.

Genova contro il degrado.. – Gruppo Facebook