Controlli sugli ambulanti abusivi, intervento a Sampierdarena: Falcidia ringrazia P.M.

“Intervento questo pomeriggio con sequestro merce sull’ambulante abusivo che quotidianamente ostruisce in via Pacinotti il passaggio di carrozzelle e passeggini verso l’ingresso della fiumara. Lo avete mai visto battere uno scontrino? Io no. Grazie al nucleo Vivibilità e decoro della Polizia locale per il lavoro svolto”.

Lo ha riferito oggi il presidente del Municipio Centro Ovest Renato Falcidia (Lega) che ha voluto ringraziare pubblicamente gli agenti della Polizia Municipale genovese su Facebook, con un post e una foto.