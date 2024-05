Corso Europa, bus Amt elettrico bloccato: intervento vigili e traffico in tilt

Genova meravigliosa? Stamane, ancora una volta, un bus elettrico di Amt (costati una montagna di soldi) è rimasto bloccato in corso Europa a Genova, all’altezza di viale Benedetto VX nel quartiere di San Martino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per dirigere il traffico, che è andato in tilt.

Un altro forte disagio per i genovesi che si stavano in Centro città. Ormai una battaglia quotidiana, tra bus bloccati, corsie riservate, auto in doppia fila o parcheggiate sui marciapiedi, incidenti, autovelox, tutor e semafori.