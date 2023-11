Intenso weekend per Associazione Musicamica. 24, 25 e 26 novembre a Genova da Palazzo Reale a Palazzo Spinola fino al Grand Hotel Savoia.

Intenso weekend per Associazione Musicamica, tutti i dettagli dei concerti in programma.

Trio Progetto Janua, Chitarra e Pianoforte con Mariangela Marcone ed Emiliano Castiglioni, e il Duo Cagno.

Dopo una breve pausa, Associazione Musicamica di Genova, riparte con un intenso week end dell’ultima settimana di Novembre all’insegna della cultura che abbraccia varie forme.

Venerdì 24 novembre, presso PALAZZO REALE:

in occasione della riapertura al pubblico della GALLERIA DEGLI SPECCHI e durante le visite guidate per ammirare il restauro, a partire dalle ore 18, il Trio di PROGETTO JANUA (Alessandro Alexovits – violino, Ilaria Bruzzone – Viola, Arianna Menesini – violoncello), eseguirà la Sonata V dal (Centone di Sonate) M.S. 112, 1828 di Niccolò Paganini, uno dei maggiori rappresentanti storici della musica a Genova. L’ingresso è gratuito senza prenotazione. Per informazioni 3396531632.

Sabato 25 novembre presso PALAZZO SPINOLA DI PELLICCERIA:

alle ore 16 si terrà un concerto per Chitarra e Pianoforte con Mariangela Marcone (pianoforte) e Emiliano Castiglioni (chitarra e pianoforte), che eseguiranno musiche di Bach, Haug, Mozart, Brahms. L’ingresso al Palazzo è di euro 6 e dà il diritto di visitarlo. Il concerto è a ingresso libero. Gradita la prenotazione al numero 3396531632.

Domenica 26 novembre presso il GRAND’HOTEL SAVOIA:

alle ore 16 in via Arsenale di terra 5 (p.zza Principe), in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne si svolgerà “IN…CANTO”, concerto del DUO CAGNO; Matteo Cagno (flauto), Emanuela Cagno (pianoforte), che eseguiranno musiche di Donizetti, Bach, Widor, Borne. Ingresso a offerta libera a favore di Associazione Musicamica. Gradita la prenotazione attraverso messaggio whatsApp al n. 3396531632.

Direzione artistica Giovanna Savino

PROGETTO JANUA

ALESSANDRO ALEXOVITS nato a Genova, si è diplomato presso il Conservatorio della città natale frequentando i Corsi di Violino del M.° M. Trabucco e di Composizione del M.° A. Amisano.

Ha partecipato fin da giovanissimo a Concorsi e Rassegne (Vittorio Veneto, Città di Genova, Riviera del Tigullio, Città di Pescara, Stresa), nelle quali si è sempre classificato finalista o vincitore. In seguito ha frequentato assiduamente gli stages di Violino Barocco dei M.i E. Gatti e S. Kujiken per la prassi esecutiva antica, continuando a perfezionarsi nel repertorio romantico e contemporaneo con i M.i M. Catalano (Milano) e Y. Jerushalmi (Firenze).

Svolge intensa attività artistica come Professore d’Orchestra all’interno di numerosi Enti Lirico-Sinfonici ed Ensemble, tra i quali: Teatro Carlo Felice, Arena di Verona, Teatro Comunale di Treviso, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Sinfonica di Savona, Teatro Giglio di Lucca; Orchestra d’Archi I Cameristi, I Concertanti, Orchestra J.Sibelius., Ensemble Rapallo Musica, O.R.L., Gruppo Europeo Caronte, Janua Quartet, DonauWellen SalonOrchester – nonchè Il Falcone, Il Cimento degli Affetti, Concento Ecclesiastico, Pro Musica, La Selva Armonica (per il repertorio antico con esecuzione filologica su strumenti originali).

Si è spesso esibito in concerti, registrazioni radiofoniche e discografiche anche in quartetto d’archi, trio e duo con pianoforte, organo, clavicembalo e chitarra, effettuando tournée in tutta Italia e all’estero (Inghilterra, Slovenia, Croazia, Turchia, Libano, Arabia Saudita, U.S.A., Cina), collaborando spesso come compositore e trascrittore, anche per la realizzazione di spettacoli teatrali e Musical.

Dal 1987 svolge parallelamente attività didattica, titolare della Cattedra di Docente di Violino nei Corsi ad Indirizzo Musicale dell’I.C. di Cogoleto, attualmente presso l’I.C. San Fruttuoso di Genova.

ILARIA BRUZZONE si è diplomata con ottimi voti in violino presso il Conservatorio di Genova “N. Paganini” nel 1999 e in viola presso il Conservatorio di Alessandria “A. Vivaldi” nel 2011.

Ha collaborato con diverse formazioni cameristiche e orchestrali tra cui: Orchestra Stabile di Bergamo, Orchestra del Teatro Regio di Parma, Orchestra de Teatro San Carlo di Napoli e Orchestra del teatro Carlo Felice di Genova.

Al suo attivo conta diverse collaborazioni con importanti teatri di prosa quali il Teatro della Tosse e il Teatro Stabile di Genova.

Violista del Quartetto Zelig, ha collaborato nello spettacolo allestito dal Teatro dell’Archivolto “I bambini sono di sinistra”, con Claudio Bisio, che in due anni di tournée ha toccato alcuni tra i maggiori teatri di prosa italiani ed ha preso parte a concerti e manifestazioni a livello nazionale quali il concerto del 1 Maggio a Roma, Omaggio a Gaber a Viareggio, Omaggio a F. De Andrè al Teatro Carlo Felice di Genova e altri. Violista dell’”Ensemble le Muse”, ha preso parte a numerosi concerti a livello nazionale ed internazionale, tra cui vari concerti per l’ambasciata italiana in Turchia, Marocco, ed altri.

ARIANNA MENESINI Diplomata nel ’93 con il massimo dei voti sotto la guida di Marianne Chen, consegue successivamente il Diploma di Perfezionamento presso il Conservatorio di Musica di Ginevra.

Fra il 1990 e 1997 frequenta svariati Corsi di Alto Perfezionamento sotto la guida dei maestri: M. Chen, D. Grosgurin, R. Agosti, F. Courvoisier, J. Mouillère. Ha collaborato con vari Enti Lirico Sinfonici ricoprendo inoltre i ruoli di Primo e secondo Violoncello: Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Regionale Ligure, Orchestra Classica di Alessandria, Orchestra Filarmonia Veneta.

Nel 2003 verrà selezionata personalmente dal M° G.P. Reverberi per ricoprire il ruolo di Primo Violoncello Solista nel gruppo Rondò Veneziano™ (dal 2007 nominata anche direttore artistico ) dando inizio ad un’intensa attività concertistica che la porterà ad esibirsi nelle sale più importanti del mondo:

Berlino,PhilarmonieMonaco,Gasteig -Lipzia, Gewandhaus-Mosca, International Music Hall- Zurigo,Tohnalle-Vienna, KonzerthausLucerna,KKL- Basilea,Stadtcasino- Lugano,Auditorium Palazzo dei Congressi- Ginevra,Theatre du Leman- Las Vegas, Paris Theater.

Nel 2010 fonda l’Ensemble DODECACELLOS (12 violoncelli) riscuotendo immediatamente ampi consensi: Festival Internazionale Cervo Ligure, Teatro Civico di Tortona, Teatro Hermitage di Montecarlo, Comunale di Stradella, Teatro Politeama Pavia, Castello del Valentino Torino, Castello Priamar Savona,

Rassegna Musica in Villa( Cagnola )Varese, Basilica di S. Maria Maggiore Roma, Festival Giovanni Pascoli, Castelvecchio Pascoli, Auditorium di Bressanone, Teatro Carbonetti Broni, Teatro Binario7 Monza. Nel 2011 fonda, con il M.° A. Albertini, l’Ensemble LE MUSE con cui si esibirà in Svizzera, Principato di Monaco, Stati Uniti, Turchia, Albania, Marocco…

Nel 2018, in collaborazione con la pianista L. Lanzetti e il fisarmonicista G. Campi (già campione del mondo) nasce il TRIO ITINERA MUNDI: Teatro Civico di Tortona, Festival Rebora Ovada, Auditorium San Francesco Chiavari, Teatro Agorà Varese, Festival “Verbania Musica”, Rassegna “Musica in Villa” Gazzada, Ramsey Auditorium Illinois U.S.A, PianoForte Foundation of Chicago, Teatro Giacosa Ivrea, Teatro Villani Biella sono alcuni dei palcoscenici che hanno accolto con entusiasmo questa compagine.

EMILIANO CASTIGLIONI, chitarra e pianoforte – MARIANGELA MARCONE, pianoforte

Emiliano Castiglioni

Diplomatosi a pieni voti in chitarra nel 1995 presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano sotto la guida di Aldo Minella, prosegue i propri studi musicali con Oscar Ghiglia presso l’Accademia Musicale di Basilea, conseguendo nel 2001 il prestigioso Solisten diplom.

Frequenta contemporaneamente corsi di perfezionamento con chitarristi di fama internazionale quali Alberto Ponce, Stefano Grondona, Frederic Zigante e lo stesso Ghiglia presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, dove ottiene tre diplomi di merito.

Dal 1985 inoltre, frequenta annualmente i corsi di perfezionamento estivi tenuti da Aldo Minella a Moneglia presso l’Associazione Musicale F. Romani. Risulta inoltre vincitore di importanti concorsi nazionali ed internazionali di chitarra, tra cui il “F. Sor” di Roma, il “B. Terzi” di Bergamo, l’Ansalone di Abbiategrasso, il “Città di Parma” e il “Città di Mottola” e il “N. Fago” di Taranto.

Studia Composizione Tradizionale (conseguendo il Compimento Medio), e si diploma col massimo dei voti in Didattica della musica e Direzione di Coro presso il Conservatorio di Milano, mentre nell’anno accademico 2005/2006 si laurea in matematica con 110 e lode presso l’Università dell’Insubria di Como.

Nel 2011 si diploma col massimo dei voti in pianoforte principale presso il Conservatorio di Milano sotto la guida del M°Ennio Poggi risultando inoltre vincitore della borsa di studio “Gisa Sassone” per allievi pianisti.

Frequenta infine il biennio superiore di chitarra presso il conservatorio di Milano laureandosi nel 2010 col massimo dei voti e la lode. Particolarmente apprezzato per l’unicità delle sue interpretazioni bachiane e, più in generale, del periodo barocco, svolge attività concertistica sia solistica che cameristica esibendosi per importanti associazioni musicali quali, ad esempio, “l’Ateneo della Chitarra” e “La società dei Concerti” di Milano.

E’ docente di chitarra presso il Conservatorio di Gallarate. Ha curato, insieme con Mariangela Marcone, l’edizione critica di alcuni spartiti per chitarra e pianoforte di Mauro Giuliani, pubblicati dalla Società Editrice di Musicologia nel 2016.

Mariangela Marcone

Diplomata brillantemente in pianoforte al Conservatorio “Nicolò Paganini” di Genova nella classe del M. Claudio Proietti, ha successivamente conseguito la Laurea in Lettere con il massimo dei voti e la lode presso l’Università di Genova con una tesi sulla librettistica del ‘900, risultando vincitrice di una borsa di studio.

Ha poi condotto, per le Università di Genova e di Feltre, attività di ricerca e analisi musicale, pubblicando due saggi sull’attività di Dino Buzzati librettista e cronista musicale. Si è perfezionata con Graziella Rivara (clavicembalo), Clara Nemes (metodologia Kodaly), M. Damerini (pianoforte), vincendo una borsa di studio al merito.

Inoltre ha svolto attività concertistica in Italia (presso Opera Universitaria e Sala Laudamo di Messina, Accademia San Felice di Firenze, Accademia Musicale Umbra, Sala dei Notari di Perugia, Palazzo Tursi e Sala Paganini di Genova, Sala Pegasus di Spoleto, Teatro Carlo Felice-Auditorium Montale di Genova e Università di Genova, Ca’ Rezzonico di Venezia, Dams di Imperia,

Conservatorio di Alessandria, Biblioteca Casanatense di Roma ecc.) e all’estero (Ruglander Wasserschlosses-Germania, Bergen Troldsalen-Norvegia, Julita Festivalen–Svezia, Sala della Cultura a Sofia- Bulgaria, Église Saint-Odile-Parigi, Festival di Beau Soleil e Festival Les Floraisons Musicales-Francia, Caja Madrid – Barcellona, ecc in diverse formazioni cameristiche e orchestrali.

Ha svolto attività di collaboratrice pianistica ai Corsi Internazionali di Perfezionamento in flauto tenuti dalla prof. Annamaria Morini.

Docente di pianoforte negli istituti statali, coordina l’attività del “Centro Studi Felice Romani” che raccoglie materiale bibliografico sul famoso librettista e ne promuove la figura.

Con il Trio Frank Bridge (violino, violoncello e pianoforte) ha registrato per l’etichetta Inedita nella collana Beethoven Rarities il Trio”Anhang 3” di L. van Beethoven (prima mondiale assoluta).

Ha curato, insieme con Emiliano Castiglioni, l’edizione critica di alcuni spartiti per chitarra e pianoforte di Mauro Giuliani, pubblicati dalla Società Editrice di Musicologia nel 2016.

DUO CAGNO

Emanuela Cagno, pianoforte, inizia giovanissima gli studi con D. Demicheli diplomandosi brillantemente nel 2008 presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

Nel 2009 consegue il Diploma triennale di musica d’insieme e formazione orchestrale per clavicembalo e strumenti ad arco presso l’Accademia di Musica Sacra Antica ad Alessandria con i docenti M. Bianchi e D. Demicheli e nel 2010 collabora con l’Accademia in qualità di Maestro Accompagnatore del corso di Musica barocco-rinascimentale per ottoni e continuo.

Poi nel 2011, sotto la guida di M. Vincenzi, ottiene con il massimo dei voti il Diploma Accademico di II livello in discipline musicali a indirizzo solistico-cameristico, presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova.

Si perfeziona in seguito con P. De Maria, presso la Scuola di Musica di Fiesole. Nel 2014 e 2015 è stata ospite in qualità di solista con l’Ensemble “L’Archicembalo”, al festival di musica antica “Alessandria Barocca” organizzato dall’Associazione Pantheon.

Svolge intensa attività concertistica insieme al fratello Matteo (flautista), con cui forma il “Duo Cagno”: per due anni si perfezionano con il Trio di Parma presso l’“International Chamber Music Academy” di Duino (TS).

Nel luglio 2015 il Duo è invitato dall’Università Popolare di Trieste in collaborazione con l’International Chamber Music Academy di Duino e altre istituzioni a tenere un concerto a Rovigno, in Croazia, nell’ambito della “Nona Rassegna di Giovani Talenti”. All’attività concertistica affianca quella didattica.

Matteo Cagno, flauto, si avvicina allo studio del flauto traverso a undici anni con la professoressa C. Assandri per proseguire, sotto la guida del professor Marcello Crocco.

In qualità di allievo esterno, consegue a pieni voti il Diploma presso il Conservatorio di Musica “G. Nicolini” di Piacenza e nel 2012 consegue con 110 e lode il Diploma accademico di II Livello ad indirizzo solistico, sotto la guida del Prof. Lorenzo Missaglia.

Si perfeziona frequentando anche master con personalità quali Raffaele Trevisani, Michele Marasco, Francesco Loi, Chiara Tonelli, Barthold Kuijken, JánosBálint, Angela Jones-Reus, Stefano Agostini. Partecipa con successo a concorsi nazionali e internazionali classificandosi sempre tra i primi posti.

Ha frequentato il corso triennale di perfezionamento tenuto dai Maestri Andrea Oliva e Maurizio Valentini presso la prestigiosa Accademia “Incontri con il Maestro” di Imola (BO).

Svolge intensa attività concertistica insieme alla sorella Emanuela (pianista), con cui forma il “Duo Cagno” : dal 2014 al 2016 si perfezionano con il Trio di Parma presso l’ International Chamber Music Academy di Duino (Trieste).

Nel luglio 2015 il Duo è invitato dall’Università Popolare di Trieste in collaborazione con l’International Chamber Music Academy di Duino e altre istituzioni a tenere un concerto a Rovigno, in Croazia, nell’ambito della “Nona Rassegna di Giovani Talenti”.

All’attività concertistica affianca quella didattica: è titolare della cattedra di flauto traverso presso la Scuola Secondaria di Primo grado “G. Bella” dell’Istituto Comprensivo 1 di Acqui Terme (AL).