Lumacata alla ligure a Cantalupo sabato 25 e domenica 26 giugno

“Lumacata alla ligure” a Cantalupo il 25 e 26 giugno 2022: ricetta De.Co. (Denominazione origine comunale) Comune di Varazze.

In occasione della festività di San Giovanni Battista l’Associazione di Promozione Sociale e il Circolo ACLI di Cantalupo, panoramica frazione della città di Varazze, organizzano la tradizionale “Lumacata” che potrà essere degustata sabato 25 giugno 2022 a cena, a partire dalle ore 19 e domenica 26 a pranzo dalle ore 12 e a cena dalle ore 19. Posti a sedere (fino ad esaurimento posti disponibili) o da esporto.

Lumache da asporto: sabato dalle ore 18 alle 19 e domenica dalle ore 11 alle 12.

“Lumache alla ligure” … e tanto altro (in alternativa: salsiccia, braciole, patatine fritte, formaggetta, dolci), con vino della Cantina Sociale per proseguire, dopo il fermo per la pandemia da Covid-19 e sue varianti, la stagione delle sagre nelle frazioni varazzine, per poter così continuare il successo del “Cundigiun 2022”, la sagra delle sagre, che si è svolta sabato 28 e domenica 29 maggio, nelle caratteristiche piazze della Città.

Intrattenimento musicale di Nico Dj.

Sabato sera: in servizio navetta gratuita dalle ore 18:30 alle 22:30, con partenza da Viale Nazioni Unite, difronte al palazzo comunale.

Informazioni: al n. 3534394972 (ore serali) – No prenotazioni.

Fonte: San Giovanni Battista – Cantalupo 1907 – Circolo ACLI

www.ponentevarazzino.com