Fabio Andolfi a caccia del podio al Rally di Alba con Primocanale Motori

Il Rally di Alba, quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally è dietro l’angolo e l’equipaggio di Primocanale Motori formato da Fabio Andolfi e Manuel Fenoli è pronto per la sfida sulle prove speciali delle Langhe, in programma tra venerdì 24 e sabato 25 giugno.

Una gara leggermente diversa dalle altre del CIAR che si svolgono su due tappe; tra i vigneti ed i noccioli albesi si disputerà solo una prova il venerdì, con le restanti otto nella giornata di sabato a completare i 120 chilometri del percorso.

Una giornata particolarmente lunga per circa dodici ore di corsa che metteranno a dura prova gli equipaggi. Fabio Andolfi, come molti dei suoi avversari, non ha mai partecipato al Rally di Alba (che per la prima volta fa parte del massimo campionato nazionale). Tra i diretti sfidanti del pilota savonese solo Giandomenico Basso può vantare una conoscenza più accurata delle prove speciali piemontesi, ma la sua ultima partecipazione risale comunque al 2016. Anche Andrea Crugnola, vincitore della gara di apertura del Ciocco, ha corso nel 2008 ad Alba, ma con una vettura di piccola cilindrata.

Fabio Andolfi attualmente si trova in terza posizione in classifica, grazie alla splendida vittoria ottenuta al Rallye Sanremo ed al terzo posto del Rally Targa Florio. Ad Alba tutti gli sfidanti del CIAR partiranno sullo stesso piano ed è lecito aspettarsi la solita battaglia sul filo dei decimi tra Crugnola, De Tommaso, Andolfi, Basso e qualche probabile outsider del lunghissimo elenco iscritti di questo quarto atto del campionato.

Il Progetto Liguria ideato da Maurizio Rossi e supportato da un pool di aziende locali vedrà aggiungersi per la gara di Alba due importanti brand che rappresentano la regione a livello internazionale: Vado Gateway, azienda leader nella logistica portuale e nella movimentazione delle merci, entrerà a far parte della livrea della R5 Evo Primocanale Motori preparata da MS Munaretto, mentre Europam, marchio genovese di riferimento nel settore petrolifero e dell’energia si aggiungerà ai partner tecnici Omp, Bell, Zeronoise e Michelin.

Fabio Andolfi ha approfittato delle settimane di pausa del CIAR per allenarsi sulla Legend Car insieme al suo team manager Maurizio Rossi, pronto a sua volta per il Rally della Lanterna che si correrà il 2-3 luglio.

Ecco le parole del pilota ligure in partenza per la trasferta piemontese: “Per noi Alba è un rally tutto nuovo, vedremo le prove speciali per la prima volta nelle ricognizioni, ma siamo fiduciosi. Mi aspetto una lotta molto serrata con i miei diretti avversari, essendo tutti pressoché debuttanti in questa gara ad eccezione di Basso e di Crugnola, che però ha corso molti anni fa e con una vettura piccola. Sono molto orgoglioso di avere tra gli sponsor un’azienda della mia città e sicuramente daremo il massimo come nelle gare precedenti”