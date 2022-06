Calcio – Trionfo spagnolo per il Don Bosco U17

La Spezia – Soddisfazione “targata” Spagna per l’Under 17 del Don Bosco Spezia, che s’è aggiudicata a Lloret de Mar la “Copa Mediterranea 2022”, quotato torneo internazionale. I ragazzi di mister Giacomo Neri (accompagnatore Alessandro Strappetti) hanno superato infatti nelle qualificazioni gli scozzesi del Duloch per 3-0 con rete di Broccini e doppietta di Pini, il Porto Rotondo ancora per 3-0 con gol di Falli e doppietta di Battini, poi per 6-0 l’Academy Porto Rotondo con doppiette di Pini e Falli più segnature di Bruni e Treppiedi.

In semifinale, vittoria per 3-1 sul Charvensod con Falli, Pellegrinelli e Colaiuta marcatori. In finale nuova sfida al Duloch, finita 2-2 con Colaiuta e Battini a segno, poi ai calci di rigore il Don Bosco s’è imposto; realizzazioni di Colaiuta, Pisacane, Broccini e Battini più parata di Paganini su un penalty avversario…mentre un altro è finito a lato.

Questo il parco-giocatori vincitore: Filippo Battini, Lorenzo Bisogno, Lorenzo Broccini, Emanuele Bruni, Giancarlo Colaiuta, Andrea D’Angelo, Leonardo Falli, Gabriele Ferrari, Daniele Gigante, Pietro Paganini, Brian Papadhopulli, Edoardo Pellegrinelli, Manuel Pisacane, Tommaso Strappetti, Mario Pini, Lorenzo Treppiedi e Massimo Ugolini.