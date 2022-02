Lotta allo spaccio, spacciatori in fuga presi dalla Polizia

Si tratta di un 43enne e di un 18enne

In due distinte operazioni la Polizia ha bloccato, dopo averli inseguiti, due spacciatori, rispettivamente di 43 e 18 anni di cui non è stata resa nota la nazionalità.

Il primo fermo è stato operato dagli uomini del Commissariato Prè che notano il 43enne stazionare con fare sospetto in vico Largo e quando si avvicinano per controllarlo l’uomo fugge. Parte così l’inseguimento, a piedi, per i vicoli genovesi da via Prè passando per Piazza del Metelino per poi concludersi in piazza Inferiore del Roso dove il fuggitivo, ormai sfiancato dalla corsa, viene raggiunto dagli uomini in divisa.

Il 43enne, che aveva lanciato a terra durante la fuga 10 barrette di cannabis, per un peso complessivo di circa 12 gr, è stato denunciato.

Il secondo episodio ha visto gli agenti del Commissariato Cornigliano bloccare il 18enne.

Anche in questo caso la corsa ha inizio quando gli agenti decidono di controllare il giovane fermo alla fermata del bus di via Jori.

Il giovane alla vista degli agenti, alza il dito medio e scappa a tutta velocità verso via Canepari.

I poliziotti, però, non mollano e lo inseguono sino in piazza Torbella dove riescono a raggiungerlo e bloccarlo.

Il giovane è stato, poi, trovato in possesso di due involucri contenenti circa 8 gr di cannabis e 160 euro in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire presso l’abitazione del 18enne un’agenda con su scritto nomi e cifre di presunti acquirenti e svariato materiale da confezionamento.