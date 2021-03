Mancini presenta il terzo per la sua Italia che affronterà la Lituania in trasferta dopo aver vinto contro la Bulgaria.

“Chiudere a nove punti sarebbe ottimo: abbiamo avuto tre partite in pochi giorni, con tanti viaggi. L’insidia e’ il campo sintetico”.

“Purtroppo qualche giocatore aveva problemi fisici prima, e con tante partite abbiamo preferito non rischiare”, ha aggiunto “Le insidie – ha spiegato Mancini alla vigilia della partita – sono quelle del campo, perché non siamo abituati a questo terreno di gioco ma abbiamo due giorni per farlo, ma anche una Lituania che sarà molto chiusa e non ci concederà molti spazi”.