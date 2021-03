Evade dai domiciliari: 32enne genovese arrestato

Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 32enne genovese, pluripregiudicato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a seguito di una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti.

A richiedere l’aggravamento della misura detentiva gli stessi poliziotti del Commissariato Centro che venerdì scorso si sono recati presso la sua abitazione di vico Angeli per controllare che rispettasse le prescrizioni della misura e hanno scoperto che si era allontanato dal domicilio lasciando un biglietto nei pressi del portone in cui avvertiva che il citofono non funzionava e che era raggiungibile solo telefonicamente.

Chiamato al cellulare più volte, l’uomo non ha mai risposto e per questo motivo è stato denunciato per evasione.