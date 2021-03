Liguria meravigliosa, Bogliasco sulla copertina del settimanale tedesco Stern

“La Liguria, e in particolare la spiaggia di Bogliasco, sono protagoniste dell’ultima copertina del settimanale tedesco Stern, una delle più amate e vendute riviste tedesche, famosa peraltro per le sue copertine e per le scelte fotografiche sempre di forte impatto, con una tiratura di circa 370mila copie”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili della Pro loco di Bogliasco.

“La foto – hanno aggiunto – ritrae la spiaggia di Bogliasco in versione primaverile e in tutta la sua bellezza. Uno scatto classico del borgo marinaro del levante ligure che è in effetti una meta da sempre apprezzata del turismo tedesco ed europeo. Il titolo del servizio di copertina è Urlaub 2021, was geht? (Vacanze 2021, cosa sta succedendo?) e il servizio di apertura propone itinerari di viaggio nel Mediterraneo in questo momento così difficile.

A Bogliasco i turisti di lingua tedesca non sono mai mancati. Il Camping Genova Est di Bogliasco e le altre strutture (sono una trentina circa di cui 29 bed & breakfast e affitta camere, l’agriturismo Le Pale e l’hotel Flora) ospitano, ogni anno, diverse famiglie tedesche così come dagli uffici della Pro Loco gravitano spesso turisti in arrivo da Germania, Svizzera, Austria, per ricevere consigli su spiagge, itinerari e visite, scelta di ristoranti e bar.

I tedeschi hanno ferie più lunghe e iniziano già da marzo ad arrivare da noi, portando in riviera un turismo di qualità.

Sono spesso itineranti, ma quando arrivano da noi restano incantati dall’unicità del nostro territorio: la bellezza della montagna di fronte al mare, le camminate e la spiaggia e l’ottima cucina”.