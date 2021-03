Chiavari, al via la rimozione dei nidi di processionaria nelle aree verdi comunali

Il Comune di Chiavari interviene per eliminare i nidi di processionaria presenti sul territorio.

L’ufficio parchi e giardini ha predisposto una campagna di verifica e rimozione delle processionarie, posizionando un’apposita cartellonistica per avvisare i cittadini: la ditta incaricata ‘Il Giardino dei Giorgi di Lavagna’ ha terminato ieri pomeriggio la rimozione dei nidi individuati sui quattro cedri presenti all’interno del parco di Villa Rocca, mentre questa mattina, in corso Colombo, gli operatori di ‘Giorgi Garden di Chiavari’ stanno svolgendo le operazioni di potatura dei pini marittimi con l’eliminazione delle larve.

Continueremo il monitoraggio delle alberature in città, per contrastare la presenza delle processionarie urticanti e pericolose sia per gli esseri umani che per gli animali» spiega il consigliere Stefano Trocar, delegato alla manutenzione del verde cittadino.

