Lega Serie A: svolta riunione a Milano

Dalla valutazione della proposta ricevuta da Media Pro. All’analisi del progetto Uefa e del format per le competizioni internazionali post 2024, con le prime stime sull’impatto non solo economico. Dall’aggiornamento del budget in conformità al piano industriale. Alla ratifica di precedenti delibere come la nomina di un rappresentante Lega nel Consiglio Direttivo del Settore Tecnico. Diversi gli argomenti in discussione. Molta la carne al fuoco. E’ iniziata in tarda mattinata, presso la sede milanese della Lega, l’assemblea della Lega Serie A rivolta a presidenti e dirigenti dei club che partecipano al massimo campionato nazionale. E’ stata presente una delegazione del club rossoblù.