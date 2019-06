Rally del Taro positivo per la Racing for Genova Team

Genova, 10 giu. – Riscontri positivi per la Racing for Genova Team al Rally del Taro. A Bedonia, nella gara valida per l’IRC (International Rally Championship), decima piazza per la Skoda Fabia R5 di Gigi Giacobone e Monica Cicognini, autori di una prestazione convincente malgrado problemi di assetto.

Nella gara regionale la Racing for Genova Team ha conquistato ben tre successi di Classe. Squillante quello ottenuto in N1 da Nicolò Franca e Laura Bottini, con la Peugeot 106 1400, a spese dei bravi compagni di scuderia Paolo Garibaldi – Michele Guastavino, in lizza con una vettura analoga. Luca Fontana e Fabrizio Ponti, con la 106 1400, hanno fatto loro la Classe A5, dominata per gran parte della gara dai portacolori del team genovese Andrea Peirano – Nicole Arata, anche loro con la 106, messi ko dalla rottura di un semiasse. E’ salita sullo scalino più alto di Classe anche la Mg Rover di Gruppo Racing Star di Donato Lanzarotti e Fabio Farinella, primi nella RS 1.4, mentre non sono arrivati al traguardo finale, per via di una lieve uscita di strada, Luca Basso – Simone Cuneo (106 1600 N2).

Passando alle altre attività agonistiche in cui è impegnata la scuderia Racing for Genova Team, un buon successo di Classe, nella TC2000 del 3° Raggruppamento, anche per Stefano Zambelli, in gara con la Triumph Dolomite Sprint messagli a disposizione dall’amico Roberto Percivale, nella 10^ Cronoscalata Storica dello Spino, prova del CIVSA (Campionato italiano Velocità in Salita per Autostoriche). Allo slalom “Susa – Moncenisio”, invece, è proseguita la fase di apprendistato con la Radical SR4 1400 per Giacomo Gozzi, che ha chiuso la gara all’ottavo posto assoluto. Domenica prossima, infine, riflettori puntati su Damiano Furnari che, con la sua Fiat 126 Honda, sarà in Trentino al via del 2° slalom “Kaltern – Eppan Mendel” (Caldaro – Appiano).