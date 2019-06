Mercato Genoa, Bessa tornerà a Verona

Importante scelta di mercato per uno dei giocatori più amati dai tifosi del Genoa.

Bessa non sarà riscattato dal Genoa e farà ritorno all’Hellas Verona nonostante un ottimo rendimento in una stagione no per il club.

Il giocatore ha vestito la maglia del Grifone in 41 circostanze realizzando tre reti. Il suo primo gol lo segna contro il Crotone nel successo per 1 a 0 mentre l’ultimo lo realizza quest’anno a Torino contro la Juventus nell’1 a 1 finale. Giocatore che non è riuscito ad esprimersi come probabilmente tutti si attendevano. Lo stesso mister Prandelli lo ha sempre definito un giocatore senza un ruolo preciso. Esterno di fascia, trequartista, Bessa ha variato il proprio ruolo in alcune gare.