Lecce-Samp, i numeri e i precedenti del Via del Mare

Giochiamo la sfida tra Lecce e Samp del Via del Mare con numeri e statistiche.

SCONTRI DIRETTI

La Sampdoria ha vinto 14 delle 23 gare contro il Lecce in Serie A; completano cinque pareggi e quattro sconfitte.

In tutte le ultime sei sfide di Serie A tra Lecce e Sampdoria entrambe le squadre sono andate a segno, per una media di 3.8 gol a partita.

L’unico precedente tra Lecce e Sampdoria giocato di mercoledì in Serie A è la partita di andata – i salentini sono imbattuti nelle ultime tre gare disputate in questo giorno della settimana nel massimo campionato (1V, 2N).

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Lecce è quella contro cui la Sampdoria vanta la percentuale più alta di vittorie (61%).

Il punteggio più frequente tra Lecce e Sampdoria in Serie A (verificatosi ben cinque volte) è il 3-0 a favore dei liguri; l’ultima occasione in cui una sfida tra le due formazioni si è conclusa con questo score risale a gennaio 2006, proprio in casa dei pugliesi.

4/5/14 V / N / P 14/5/4

19-43 Gol fatti – subiti 43-19

N/V/P/P/P Ultime cinque sfide N/P/V/V/V

Ultima partita: 30/10/2019 – Sampdoria – Lecce 1-1 (0-1)

PRECEDENTI IN CASA DEL LECCE

Il Lecce non vince in casa contro la Sampdoria in Serie A dal 1991: da allora un punto in sette partite interne per i pugliesi.

La Sampdoria ha segnato 13 gol nelle ultime quattro trasferte di Serie A contro il Lecce dopo averne totalizzati sette nelle prime sette gare in casa dei pugliesi.

STATO DI FORMA

Il Lecce ha subito 11 gol nelle ultime due partite casalinghe di campionato: l’unica squadra a subire più reti in due gare interne di fila in A è stato il Foggia nel 1992 (otto vs Milan e quattro vs Napoli, ma in due stagioni distinte).

Il Lecce inoltre, per la prima volta nella sua storia in Serie A ha incassato almeno quattro gol in quattro partite di fila (19 reti totali nel parziale).

LECCE-SAMPDORIA

Il Lecce ha perso le ultime due sfide casalinghe di Serie A (vs Atalanta e Milan); non rimedia tre ko interni consecutivi nel massimo campionato dallo scorso settembre (vs Verona, Napoli e Roma).

Il Lecce ha subito 64 gol dopo le prime 28 gare di Serie A, record negativo per il club a questo punto della stagione.

La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime quattro trasferte di campionato (10 reti), dopo che aveva mantenuto la porta inviolata in tre delle precedenti quattro.

I 26 punti collezionati nei primi 28 turni di Serie A rappresentano il peggior risultato per i blucerchiati nell’era dei tre punti a vittoria.

STATISTICHE GENERALI

Nessuna squadra ha subito meno gol del Lecce nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (uno), mentre nessuna ne ha incassati più della Sampdoria nella stessa frazione di gioco (8).

Dei 10 gol segnati in casa dal Lecce in campionato dall’inizio del 2020, soltanto uno porta la firma di un attaccante (Lapadula contro il Torino lo scorso febbraio); otto sono stati realizzati da centrocampisti e uno da un difensore.

Tre degli ultimi sei gol del Lecce in casa in questo campionato sono arrivati su calcio di rigore.

La Sampdoria ha segnato otto degli ultimi nove gol in trasferta in questo campionato nel secondo tempo; sei di questi sono arrivati negli ultimi 20’ di gara.

La Sampdoria non ha trovato il gol nel primo tempo in 22 partite di questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra – segue a 19 il Lecce.

FOCUS GIOCATORI

Andrea Bertolacci ha giocato 37 partite e segnato sei gol in Serie A con la maglia del Lecce, tra il 2010 e il 2012.

Riccardo Saponara ha disputato 22 partite e segnato due reti in Serie A con la casacca della Sampdoria, nella stagione 2018/19.

Due degli ultimi tre gol del Lecce in questo campionato hanno visto la partecipazione di Riccardo Saponara (una rete e un assist). I tre passaggi vincenti forniti nella Serie A in corso, sono arrivati in casa.

Marco Mancosu ha partecipato a quattro delle ultime sei reti del Lecce in Serie A (tre gol e un assist). Quattro degli ultimi cinque centri del centrocampista giallorosso inoltre sono arrivati in casa.