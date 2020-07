Spezia-Pisa, Italiano: Pagare le ingenuità a caro prezzo

Al termine dell’immeritata sconfitta casalinga contro il Pisa, a commentare la pretazione dei suoi ragazzi è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano.

“Peccato, c’è davvero tanto rammarico, perché con un pizzico di attenzione e malizia in più avremmo potuto portare a casa punti. Le giornate storte capitano, ma per come si era messa la partita in avvio non ci aspettavamo certo di uscire dal campo con zero punti.

Sono dispiaciuto perché abbiamo perso la partita per un calcio d’angolo, dimostrando di non aver imparato la lezione dell’andata, dove anche in quell’occasione abbiamo sofferto la fisicità dei nostri avversari sulle palle inattive.

Usciamo dal doppio confronto col Pisa con zero punti, per cui non posso che fare i complimenti ai nostri avversari, rimproverando però i miei giocatori per aver peccato d’ingenuità. In ogni caso, in entrambe le partite meritavamo certo miglior fortuna, ma il calcio è questo e lo sappiamo, avremmo dovuto prestare maggiore attenzione. Dispiace soprattutto perché avevamo in pugno la gara, forse nel secondo tempo avremmo potuto fare di più in fase offensiva, ma anche questa sera non ho nulla da recriminare riguardo alla prestazione dei miei ragazzi.

Un punto avrebbe sicuramente fatto comodo, anche perché ci avrebbe permesso di proseguire nel nostro bel filotto di risultati positivi. Ma ormai è andata così, dobbiamo archiviare da subito questa sconfitta e pensare già da stasera al Frosinone. Come abbiamo gioito poco dopo il Chievo, allo stesso modo non staremo a pensare troppo a questa sconfitta. Quindi testa a venerdì, perché ci aspetta un’altra gara davvero tosta”.