La polizia arresta pusher 34enne: sequestrate 56 dosi

La Polizia di Genova ha arrestato in via Cantore un 34enne per detenzione di sostanze stupefacenti.

I poliziotti del Commissariato Cornigliano, impiegati in un regolare servizio di controllo del territorio, si sono insospettiti quando l’uomo, che stazionava presso un distributore automatico, ha repentinamente cambiato direzione alla vista delle divise, lasciando cadere a terra una involucro per disfarsene.

Il 34enne è stato immediatamente fermato e, poiché non sapeva dare contezza del contenuto dell’involucro, a sua volta contenente diverse confezioni di sostanza sospetta, è stato perquisito.

Dal controllo è emerso che l’uomo aveva con se’ 190 euro di cui, in quanto privo di occupazione, non sapeva giustificarne l’origine.

Gli agenti lo hanno condotto in Questura dove le analisi circa il contenuto della confezione precedentemente rinvenuta hanno confermato che si trattava di quasi 55 gr di sostanza stupefacente del tipo oppiacei, già suddivisa in 56 dosi pronti per essere smerciati.

I poliziotti hanno anche provveduto a sequestrare due cellullari in possesso del pusher che durante la stesura degli atti hanno continuato a squillare indicando sempre nomi diversi.

Il magistrato notiziato dei fatti ha disposto per questa mattina il rito per direttissima.