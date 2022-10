Lazio-Spezia, occhio al primo tempo: lo dicono le statistiche

Lazio-Spezia è la partita dove il primo tempo è decisivo spesso per entrambe le compagini.

La Lazio (77) è la quart’ultima squadra per conclusioni totali effettuate in questa Serie A – Spezia (58) ultimo in questa graduatoria– allo stesso tempo i biancocelesti risultano la prima formazione sia per % di tiri nello specchio (58%) che per percentuale realizzativa (17%).

La Lazio ha mantenuto la porta inviolata 10 volte nel 2022 in Serie A, di cui due nelle ultime due partite, solo il Milan (14) e la Roma (11) hanno ottenuto più clean sheet nel periodo nel torneo. Nel 2022 la Lazio ha realizzato 51 gol in Serie A, solo il Napoli (54) ha fatto meglio dei biancocelesti; dall’altra parte lo Spezia ne ha concessi 43, solo la Salernitana ha subito più reti (44) nel periodo nel massimo campionato.

La Lazio, insieme al Lecce, è la squadra che ha subito più gol su calcio piazzato in questa Serie A (quattro); inoltre rispetto al totale delle reti subite i biancocelesti sono quelli con la percentuale più alta di gol incassati in questo modo (80%).

La Lazio ha realizzato quattro gol nel quarto d’ora finale di partita in questa Serie A, solo l’Udinese ne ha segnati di più (sei), allo stesso tempo lo Spezia ne ha concessi tre in quella frazione, peggio hanno fatto solo Inter (quattro) e Torino (cinque) in questo campionato. Spezia (-8) e Lazio (-7) sono due delle tre squadre che hanno subito meno reti rispetto alle prime sette partite stagionali dello scorso campionato, con -7 troviamo anche la Salernitana; per i liguri 11 reti incassate in questa stagione rispetto alle 19 della scorsa, mentre i biancocelesti sono ora a quota cinque, rispetto alle 12 del 2021/22.

Lo Spezia ha segnato cinque gol nel primo tempo di questo campionato, solo Lazio, Napoli, Inter e Udinese (tutte a sei) ne hanno realizzati di più in questa frazione; il 71% delle reti realizzate dai liguri è arrivato nei primi 45 minuti, record in percentuale.