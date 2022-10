Sei cinghiali a passeggio tra le vie del centro di Recco.

Sei cinghiali, di cui tre belli tracagnotti, passeggiavano questa mattina, sabato primo ottobre, in via Assereto nel centro di Recco. Fare una passeggiata al mattino alle otto con un rinfrescante venticello, tra le vie della città è salutare, ma incontrare sei cinghiali alla ricerca di cibo non deve essere stato molto gradito per quelle signore che andavano ad assistere alla Santa Messa in Parrocchia.

Però, bisogna dire, sono stati cinghiali diligenti, hanno attraversato la strada sulle strisce pedonali…

Ma quel che fa pensare è che poi le “bestioline” sono passate davanti ad un negozio che vende armi, e in vetrina c’è solo l’imbarazzo della scelta, pistole, fucili e coltelli. Peccato che sulle panchine davanti all’armeria, dove di solito si forma un gruppetto di cacciatori e simpatizzanti, oggi non c’erano…. forse erano a caccia… e i cinghiali si sono fatti furbi. ABov.