Largo XII Ottobre, statua Guido Rossa sarà posizionata più in alto

“In vista della riconsegna alla Città di Genova della piazza riqualificata e ripavimentata, prevista il prossimo 7 dicembre, la statua di Guido Rossa in largo XII ottobre verrà riposizionata sul basamento originario.

Il 24 gennaio 2024 ricorreranno i 40 anni dalla posa dell’opera. L’obiettivo è di arrivare a quella data risistemandola in una collocazione più elevata come richiesto dallo scultore del monumento, Franco Repetto. I nostri uffici sono già al lavoro per soddisfare le esigenze artistiche dell’autore”.

Lo ha comunicato oggi l’assessore comunale ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi rispondendo all’interrogazione del consigliere comunale Valter Pilloni (Vince Genova) che chiedeva alla giunta Bucci di conoscere la posizione dell’amministrazione comunale in merito alla richiesta dell’artista Franco Repetto, autore della statua del sindacalista Guido Rossa, ucciso dai terroristi delle BR il 24 gennaio 1979, collocata in largo XII ottobre, di “riposizionarla a tre metri di altezza sul piano strada per renderla più visibile e consentire di apprezzarla in tutta la sua morfologia, come da progetto originario del monumento”.