Wall of Dolls presenta “La Bellezza della Rinascita”, il 25 novembre ore 14 in Piazza de Ferrari a Genova contro la violenza sulle donne.

Wall of Dolls presenta “La Bellezza della Rinascita” in collaborazione con ROTARY CLUB GENOVA SAN GIORGIO

Con la partecipazione delle fondatrici JO SQUILLO, FRANCESCA CAROLLO e GIUSY VERSACE

Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione dell’evento annuale organizzato da Wall of Dolls Liguria ONLUS in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, alla presenza dell’Assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria Simona Ferro e l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Genova Francesca Corso.

Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’Assessore Simona Ferro dichiarano:

“Il tema della violenza di genere è purtroppo ancora molto attuale. Basta aprire i giornali e vedere quanto ancora ci sia da fare e a quanti episodi di violenza assistiamo.

È perciò fondamentale mantenere alta l’attenzione e sensibilizzare sul tema. Ogni iniziativa mira, infatti, a portare a una maggiore consapevolezza da parte di tutti per combattere quella che deve essere considerata una piaga sociale.

Ed è per questo che siamo convinti che il sostegno delle istituzioni a progetti, iniziative ed eventi virtuosi sia la chiave per l’efficace trasmissione di importanti messaggi.

“La Bellezza della Rinascita” ribadisce ancora una volta la straordinaria potenza dell’arte e della cultura, che attraverso l’esaltazione del “bello”, inteso come concetto universale, riusciranno davvero a raggiungere un’ampia platea di pubblico e sensibilizzare tutti quanti, soprattutto i più giovani, sull’importanza del contrasto alla disuguaglianza, al divario di genere e alla violenza sulle donne”.

L’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Genova Francesca Corso, dichiara:

“Questa iniziativa ha l’obiettivo primario di tenere alta l’attenzione su quella che purtroppo è diventata un’emergenza sociale.

C’è bisogno di porre maggiore coscienza sull’opinione pubblica e promuovere quelli che sono i servizi messi a disposizione delle donne vittime di violenza.

Continuiamo quindi, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, compresa l’arte, a sensibilizzare i cittadini sul grave problema della violenza sulle donne, ma anche sull’accoglienza e sul sostegno alle donne in difficoltà, coinvolgendo associazioni e realtà locali”

Barbara Bavastro, coordinatrice Wall of Dolls Liguria, dichiara:

“Ognuno di noi nel suo piccolo può aiutare a costruire una società moderna dove uomini e donne hanno gli stessi diritti e dove si parli di pari opportunità, quelle vere.

Wall Of Dolls è un mezzo per arrivare alle persone, per diffondere il messaggio: NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE. E tutte le sue volontarie mettono a disposizione il proprio tempo sottraendolo al lavoro e alla famiglia per creare un mondo migliore da lasciare ai nostri figli.

Ogni giorno sono presenti sul territorio per creare rete, sensibilizzare e fare informazione. È importante essere tutti presenti il 25 novembre in piazza de Ferrari, uomini e donne, giovani e adulti. Per costruire insieme una società migliore volta alla parità di genere e alla non violenza.”

—————-

Anche quest’anno Wall of Dolls Liguria torna in piazza con un Happening, proprio nella data in cui cade la Giornata Internazionale contro la Violenza sulla sulle Donne. Tema caro alla ONLUS, per cui combatte e organizza iniziative tutto l’anno coinvolgendo università, associazioni, studenti, cittadini.

Il 25 novembre sarà l’occasione per ritrovarsi nuovamente sotto il Muro delle Bambole, l’installazione permanente e simbolo per la città di Genova posta in piazza de Ferrari, per sensibilizzare la popolazione mediante il linguaggio universale dell’arte, in tutte le sue forme.

Dalle 14 alle 17:30 ci si riunirà tutti insieme con un unico scopo: dire NO alla violenza sulle donne e promuovere la parità di genere.

In molti interverranno con impegno per fare rete (istituzioni, associazioni, volontarie), con l’obiettivo di costruire un’identità umana che escluda ogni forma di odio e di discriminazione.

E con il linguaggio artistico si vogliono raggiungere e coinvolgere le scuole e i giovani per educarle ed informarle su valori come il rispetto, l’etica e la legalità. Disuguaglianza, parità di genere, violenza sulle donne: sono temi attuali che riguardano tutti noi, nessuno escluso.

Ecco perché è importante esserci.

Appuntamento sabato 25 novembre dalle 14 alle 17.30 in Piazza De Ferrari a Genova

Con una bambola da donare al Muro e partecipando al Flash Mob di apertura, saremo tutti protagonisti per impegnarci a mettere fine a queste atrocità che non possono appartenere ad una società moderna.

Wall of Dolls accoglierà tutti gli ospiti sul palco con: JO SQUILLO (fondatrice), FRANCESCA CAROLLO (Presidentessa), BARBARA BAVASTRO (Coordinatrice) e CRISTINA ZUNINO (Vice Coordinatrice).

Le volontarie parteciperanno unite con la loro attività come in ogni giorno dell’anno, pronte a dare informazioni a chi ne avesse bisogno.

Autorità invitate:

il Presidente delle Regione Liguria GIOVANNI TOTI, il Deputato del Parlamento della Repubblica Italiana MATTEO ROSSO, il Deputato della Repubblica Italiana ILARIA CAVO, l’Assessore alle Pari Opportunità della Regione Liguria SIMONA FERRO, il Consigliere Regionale STEFANO BALLEARI, la Consigliera di Parità della Regione Liguria IRENE MERCURI, il Sindaco di Genova MARCO BUCCI, l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Genova FRANCESCA CORSO, l’Assessore al Commercio PAOLA BORDILLI, l’Assessore alla Famiglia del Comune di Genova LORENZA ROSSO, il Consigliere alle Politiche della Casa del Comune di Genova VALERIANO VACALEBRE, il Presidente della Consulta del Comune di Genova TIZIANA NOTARNICOLA, il Presidente del Municipio VIII Medio Levante ANNA PALMIERI.

Per i patrocini saliranno sul palco: il presidente OPI il Dott. CARMELO GAGLIANO, CISL, la Vice Ispettrice delle infermiere volontarie ROSA FABBRICATORE per Croce Rossa Genova, FEDERICO SACCHETTI per Croce Bianca Genova, Ordine dei Medici, Ordine degli Architetti.

Per il Rotary Club interverranno: la Presidentessa CHIARA ANTOLA e il formatore AGOSTINO BANCHI.

GLI OSPITI

Un programma ricco di appuntamenti che vedrà un susseguirsi di momenti musicali (con il flash mob di danza e la coreografia di Cindy Giuffrida, e con la partecipazione di vari cantanti: Sara Lupi, Francesca Montecroce, Peppo, Marilyn J Corona con Brux.

E poi artisti: Serena Chiara Maura, Gio Espen e Francesco Mannella), a presentazioni di libri (“A porte chiuse” di Floriana Lunardelli, “La finanza per Barbie – L’eleganza della finanza per ragazze glamour” di Ilaria Avengo, “Quando la forza supera il dolore” di Houda Ameur), al resoconto delle attività di Wall of Dolls 2022-2023 (si alterneranno sul palco: Tiziana Casavola, Alda Motta, Giovanna Vignolo, Federica Messina, Simona Marciano, Monica Lotti, Elisabetta Giaggiolo, Homeyra Hosseini, la referente Bullismo e Cyberbullismo dell’Istituto Comprensivo Albaro Patrizia Silanos e il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Prà Luca Goggi. Presenti anche gli studenti invitati).

Non è tutto, perché nel corso dell’evento ci sarà la possibilità di ascoltare le testimonianze di alcune vittime di violenza, sopravvissute (Houda Ameur, Pinky Parvinder Aulakh, Nusrat Mollik), che con coraggio hanno scelto di condividere la loro storia per sensibilizzare sul tema, per far sapere che bisogna chiedere aiuto senza vergognarsene e per ricordare che quelle sbagliate non sono le vittime.

Importante sarà anche la presenza della psicologa di Wall of Dolls Chiara Urci e di Federica Uccheddu che ricorderà l’utilità dello sportello d’ascolto e del numero amico disponibile per tutte le donne che ne avessero bisogno.

E per completare il cerchio interverrà anche Marco Morabito, Docente GM di Krav Maga, esperto internazionale. Parlerà di autodifesa e dell’importanza di sapersi difendere.

Quest’anno il Muro viene tenuto vivo attraverso l’installazione di nuove opere, tra cui quelle del famoso disegnatore e illustratore Gio Espen, “Da Venezia e Genova…al centro di Milano…Roma per il centro e Palermo per il sud”.

Queste opere saranno anche esposte nella serata del fuori evento.

Presenta l’evento Ilaria Scaliti e ad accompagnare la manifestazione ci sarà Caffellatte DJ.

———————————————

CONFERENZA

La Bellezza della Rinascita: Scuola e Arte per una nuova cultura

Sabato 25 novembre 17:30 / 19:30 – Casa Luzzati – Palazzo Ducale

L’Happening di Wall of Dolls in collaborazione con Rotary Club Genova San Giorgio continua con una conferenza che affronta il tema della violenza sulle donne partendo dall’arte come metodo educativo per risvegliare il senso dell’amore in termini di bellezza.

Arte uguale terapia: metodologia all’interno delle scuole per sensibilizzare gli studenti e creare le basi per una sana educazione affettiva che ha un ruolo molto importante nella crescita e nello sviluppo degli adolescenti per la promozione della loro autostima.

Si rivolge a quella parte del processo educativo che si occupa di atteggiamenti, sentimenti, credenze ed emozioni delle persone. Partecipano i maggiori esperti sull’argomento “Il contrasto alla violenza sulle donne è una grande sfida per tutti e chi lavora in questo campo può dare un importante contributo.”

Dall’avvio degli organizzatori con Barbara Bavastro e Cristina Zunino per Wall of Dolls e Chiara Antola e Agostino Banchi per Rotary Club Genova San Giorgio, ai saluti di apertura delle autorità.

Poi l’introduzione delle fondatrici di Wall of Dolls Jo Squillo e Francesca Carollo che parleranno dell’importanza di fare cultura nelle scuole con la proiezione del docufilm “La Bellezza della Rinascita”.

Al termine della proiezione la Coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini, ribadirà l’importanza dell’arte per sensibilizzare le nuove generazioni a una comunicazione non violenta, come strumento di cambiamento sociale.

E poi la forte testimonianza di Pinky Parvinder Aulakh, vittima di violenza, con il suo racconto “I miei figli mi hanno visto prendere fuoco”.

L’incontro proseguirà con la psicologa di Wall of Dolls Chiara Urci, il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Prà Luca Goggi e il Direttore del Museo Luzzati di Genova Sergio Noberini.

E ancora i centri anti violenza a confronto con Chiara Panero per Centro per non subire Violenza, e il Dottor Davide Parma per White Dove (associazione per la cura degli autori di violenza).

Non mancheranno i dibattiti.

A moderare la conferenza ci sarà Catia De Lucia Lumeno.

———————————————

FUORI EVENTO

La Bellezza della Rinascita

Sabato 25 novembre ore 20:30

Le Cisterne – Palazzo Ducale – Piazza Matteotti 9 – Genova

L’evento proseguirà privatamente per accendere i riflettori sul tema della violenza sulle donne e su quanto, ancora, sia necessario fare per debellarla in tutte le sue forme, visibili e invisibili.

Musica, arte e spettacolo permetteranno di concentrare forze e attenzioni su questa vera e propria emergenza sociale i cui drammatici numeri continuano ad aumentare.

In un contesto di leggerezza che non significa “superficialità”, si offre l’occasione di una condivisione dei temi rispetto a questo terribile fenomeno, per raggiungere l’attenzione di tutti ed educare le donne a non sottovalutare i campanelli di allarme.

Ad aprire e presentare la serata ci sarà Ilaria Scaliti che interpreterà un riadattamento del monologo di Paola Cortellesi, “Stop al femminicidio”.

Happening Wall of Dolls e Rotary Club Genova San Giorgio proseguirà con Jo Squillo, Francesca Carollo, Giusy Versace, Barbara Bavastro e Cristina Zunino, che dopo aver presentato l’Associazione accoglieranno il professor Giuseppe Perniciaro.

Il medico, in occasione della serata, in nome del Rotary Club Genova San Giorgio introdurrà il Service della presa in carico sulle cure mediche a favore di Pinky Parvinder Aulakh, che racconterà come nel 2015 i suoi figli l’hanno vista prendere fuoco per mano del marito, attualmente in carcere, riportando ustioni di terzo grado su quasi tutta la superficie del corpo.

E il professore si prende l’impegno di creare un significativo percorso sanitario organizzando la possibilità di cure per creare un benessere estetico, funzionale ed emotivo.

Nel corso della serata Pasquale Guadagno presenterà il suo libro “Ovunque tu sia” che tratta il tema degli orfani di femminicidio.

Una serata piena di luce e rinascita per contrastare l’oscurità e le tenebre della violenza che imprigionano ancora troppe donne, in un silenzio assordante che deve cessare al più presto.

Jo Squillo e Francesca Carollo, durante la serata, presenteranno il docufilm “La Bellezza della Rinascita” che dà il nome alla manifestazione e introdurranno l’Associazione Wall of Dolls, attiva sul territorio anche grazie a tante volontarie, presenti in sala.

Ad allietare la serata ci saranno la performance live di pittura di Manuela Carnini in arte Fridami, e la musica di Caffellatte Dj e Peppo.

Presente tra il pubblico ci sarà il comico genovese Enzo Paci, da anni vicino alla ONLUS. Si unirà al gruppo anche Marco Ferri Falco.

———————————————

“Happening Wall of Dolls e Rotary Club Genova San Giorgio”

Evento con il PATROCINIO di: Regione Liguria, Comune di Genova, Consigliera di Parità Regione Liguria, Rai Liguria, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova OPI, Ordine dei Medici di Genova, Ordine degli Architetti di Genova, Croce Rossa Italiana comitato di Genova, Croce Bianca di Genova, White Dove, Sala Luzzati, Centro per Non Subire Violenza, Carta dei diritti della Bambina, Pro Loco Maris Boccadasse, CISL.

Con il CONTRIBUTO di: Farmacia Vesuvio, ViviPilates Genova, Officina Meccanica Vigo Daniele, Gemi Catering, Zonin, Extro Parrucchieri Genova, Monsita Beauty, Genial System, La Zebra ODV, Le sfumature del confetto, Mastro Orologiaio, Rehab Clinic, Image Studio Academy, Lagarde George Studios, You Be.

———————————————

Wall of Dolls presenta “La Bellezza della Rinascita”

MAGGIORI INFO

Coordinatrice Wall of Dolls Liguria Dott.ssa Barbara Bavastro barbara_bavastro@yahoo.it / 3455402885

Vice Coordinatrice Wall of Dolls Liguria Avv. Cristina Zunino zunino@zuninopicco.com / 3474355072

———————————————

OPEN DAY DI AUTODIFESA

22 novembre ore 19:30 – Via Aurora 8R – Genova Boccadasse

In attesa del grande evento del 25 novembre in piazza de Ferrari, Wall of Dolls Liguria ONLUS insieme alla Pro Loco Maris Boccadasse propone un appuntamento preziosissimo che si svolgerà all’interno della loro sede genovese in via Aurora 8R a Boccadasse.

Mercoledì 22 novembre dalle 19:30 alle 21:00 sarà infatti possibile partecipare ad un Open Day di Autodifesa, una lezione di Krav Maga gratuita con il docente GM Marco Morabito esperto internazionale.

Tutte le partecipanti avranno in più il mese di dicembre gratis presso Genova Academy in Corso Aurelio Saffi 46R.

———————————————

PANCHINE ROSSE

Wall of Dolls ha preso parte ad un’importante iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità della RAI, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tale iniziativa, dal nome “Panchine Rosse” fu inaugurata nel 2016 presso la Sede Rai di Torino dove per la prima volta l’artista Ugo Nespolo e lo street artist Karim Cherif realizzarono le prime due “panchine simbolo”. Da allora altri centri Rai hanno aderito.

Rai Liguria è tra le Sedi Regionali Rai aderenti, e Wall of Dolls è stata scelta per la realizzazione della Panchina Rossa in quanto da anni opera sul territorio nazionale, crea rete, informazione e sensibilizzazione al fine di promuovere una nuova cultura.

Oggi le Donne vivono ancora troppo spesso nell’immobilità e negli stereotipi che spesso le imprigionano in relazioni malate. L’arte ci aiuta a comunicare e la realizzazione della Panchina Rossa rappresenterà, ogni volta che la si guarderà, un stimolo che contribuirà a fare muovere le coscienze per comprendere che ognuno di noi nel suo piccolo può procedere per donare a tutte le donne quella libertà di amare in modo rispettato.

Il volo delle farfalle rappresenta proprio l’obiettivo al quale una società che si definisce moderna deve puntare: la parità di genere.

La realizzazione del progetto vuole ricordare l’impegno Rai nel contrasto alla violenza sulle donne. Rai Liguria (Corso Europa 125) il prossimo 25 novembre, alle ore 10.00, inaugurerà la realizzazione della Panchina Rossa in presenza di Wall of Dolls e delle artiste dell’associazione che hanno preso parte al progetto.

———————————————

WALL OF DOLLS

Installazione permanente ideata e voluta da Jo Squillo, nata a Milano e poi ricreata in diverse città d’Italia tra cui Genova dove nasce nel 2016 a ridosso di Piazza de Ferrari per volontà e collaborazione tra Jo Squillo, Wall of Dolls ONLUS, Regione Liguria, Comune di Genova e Ordine degli Infermieri di Genova OPI.

Negli anni questa installazione di forte impatto ha suscitato sempre più interessi e ha visto sempre più figure coinvolte: università, istituzioni, associazioni, servizi, studenti, cittadini; tutti uniti da un obiettivo comune dire No alla violenza contro le donne.

Gli eventi in piazza hanno uno scopo trasversale: attraverso l’arte, la musica e lo spettacolo si crea sensibilizzazione, si fa rete, si informa sulle prese in carico, si parla a tutta la popolazione (soprattutto ai giovani) e si utilizza un linguaggio universale favorendo una presa di coscienza. A Genova Wall of Dolls è presente presso una sua sede sita in Via Aurora 8R, Boccadasse.

Sportello d’ascolto Liguria: 3756700767