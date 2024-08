Lanterna di Genova: aggiornamento orari di apertura e prossime attività per trascorrere insieme il fine settimana!

Lanterna di Genova: aggiornamento orari di apertura e prossime attività.

Aggiornamento orari di apertura.

Dal 2 settembre tornano i consueti orari di apertura dal venerdì a domenica e festivi con orario 10-18 (ultimo

ingresso 17.30). CHIUSO a Natale e Capodanno.

PROSSIME ATTIVITÀ

Domenica 29 settembre, ore 15.00

VISITA GUIDATA

Ti PORTO… alla Lanterna! Speciale Giornate Europee del Patrimonio 2024 In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024, il cui tema è Routes, Networks and Connections,

torna la visita guidata del “Ti PORTO… alla Lanterna!” per scoprire insieme il monumento simbolo cittadino e il

porto di Genova.

Partendo dal Porto Antico, vi accompagneremo alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto

commerciale, all’open air museum nel parco e al suggestivo museo all’interno delle antiche fortificazioni, per

finire alla terrazza panoramica e ammirare tutta la città dall’alto.

Come partecipare all’iniziativa Appuntamento davanti Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico.

Introduzione e trasferimento verso la passeggiata della Lanterna. Segue visita al museo e salita a piedi alla prima terrazza panoramica del faro. Posti limitati, su prenotazione indicando nome e cognome di ogni partecipante, e il numero di cellulare. La

quota di partecipazione è di € 18 a persona.



La visita si intende confermata solo al ricevimento della e-mail di conferma con le indicazioni per la

partecipazione e il pagamento. Non è possibile fare prenotazioni telefoniche.

Per informazioni, contattare dalle ore 9 alle 17 i seguenti numeri: 010 8938088 – 335 6063687. La visita non è

adatta a persone con difficoltà motorie. In caso di maltempo, la visita sarà annullata. Evento a cura di Go

Genova Tours

LE PROSSIME ILLUMINAZIONI DELLA LANTERNA

Settembre 8 – Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione (UNESCO) > colore AZZURRO 15 – Giornata Internazionale della Democrazia > colore VERDE 16 – Giornata Internazionale per la preservazione dello Strato di Ozono > colore VERDE

17- Giornata Nazionale per la Sla > colore VERDE*MODALITÀ DI ACCESSO

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è visitabile tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti.

Tutte le informazioni utili sul sito: https://www.lanternadigenova.com/informazioni/

[NB: In caso di allerta meteo arancione, rossa e/o temporali le visite al complesso monumentale sono sospese: eventuali indicazioni sono segnalate sul sito www.lanternadigenova.it e sulle pagine social Lanterna di Genova]