Borgio Verezzi propone gli eventi del mese di Settembre e si parte con Venerdì 6 e lo Snorkeling alla scoperta della vita sott’acqua di notte

in compagnia degli esperti di biologia marina di CEAS Riviera del Beigua

Età minima 12 anni

E’ necessario prenotare: info@cearivierabeigua.it 366 6221213 – 327 8818713

Ritrovo Spiaggia Libera Attrezzata Maresport ore 20.00

Organizzato da AMP Isola di Bergeggi

Sabato 7 e Domenica 8

Piazza XX Settembre ore 19.30

Sagra gastronomica di specialità tipiche bergeggine e birra artigianale

Musica con DJ set.

Organizzata dal Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Bergeggi in collaborazione con Agribirrificio Altavia

Venerdì 13

Snorkeling alla scoperta della vita sott’acqua di notte in compagnia degli esperti di biologia marina di CEAS Riviera del Beigua

Età minima 12 anni

E’ necessario prenotare: info@cearivierabeigua.it 366 6221213 – 327 8818713

Ritrovo Spiaggia Libera Attrezzata Maresport ore 20.00

Organizzato da AMP Isola di Bergeggi

Domenica 15

Visita guidata al parco architettonico di Torre del Mare in compagnia delle Guide del Golfo e dell’Architetto Francesca Olivieri in occasione dei 12 anni di fondazione del parco

E’ necessario prenotare al numero 349 506 0096 Ritrovo Villaggio del Sole Bergeggi ore 10.00 Organizzata da Comune di Bergeggi

Bergeggi e il suo castellaro

Escursione guidata in compagnia di guida GAE

E’ necessario prenotare su www.prolocobergeggi.it Ritrovo Casa del Turismo Bergeggi ore 15.30 Organizzata da Associazione ProLoco Bergeggi APS

Mercoledì 18

In Kayak col geologo

Escursione guidata in kayak per scoprire l’Area Marina Protetta attraverso il tempo geologico

Età minima 10 anni

E’ necessario prenotare su www.prolocobergeggi.it Ritrovo Casa del Turismo Bergeggi ore 9.30 Organizzato da Associazione ProLoco Bergeggi APS

Sabato 21

Viaggio a Noli

Sala Consiliare via De Mari 28 ore 21.00

La serata sarà arricchita dai diorami ferroviari ed esposizione fotografica a cura dell’Associazione Fermodellistica Valbormidese e del Treno Club Savona

Organizzato da Biblioteca Civica A. Cabiati e L’Îzua ODV Storico Sociale Culturale

Domenica 29

In Kayak col geologo

Escursione guidata in kayak per scoprire l’Area Marina Protetta attraverso il tempo geologico

Età minima 10 anni

E’ necessario prenotare su www.prolocobergeggi.it Ritrovo Casa del Turismo Bergeggi ore 9.30 Organizzato da Associazione ProLoco Bergeggi APS