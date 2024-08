Controlli interforze alla Spezia: sanzioni e irregolarità nei pubblici esercizi

Nella serata di giovedì 29 agosto 2024, si è svolto un servizio straordinario di controlli interforze alla Spezia, finalizzato alla verifica di conformità degli esercizi pubblici nel centro storico.

L’operazione ha visto la partecipazione congiunta della Polizia di Stato della Spezia, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, dell’Ispettorato del Lavoro e della locale A.S.L..

Irregolarità riscontrate durante i controlli

Nel corso dei controlli effettuati su quattro locali cittadini, gli operatori hanno individuato diverse irregolarità amministrative. Tra queste, sono state rilevate la mancata esibizione degli orari dell’esercizio, carenze igienico-sanitarie e strutturali, presenza di alimenti scaduti, occupazione di suolo pubblico non conforme, difformità dalla relazione di impatto acustico, e violazioni dell’art. 9 T.U.L.P.S. (emissione di musica fuori dal locale dopo le ore 22.00).

Sanzioni amministrative per lavoratori non regolarizzati

Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica delle condizioni lavorative nei pubblici esercizi. In uno dei locali ispezionati, il personale della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato del Lavoro ha riscontrato la presenza di quattro lavoratori non regolarizzati. Questo ha comportato ulteriori sanzioni per il gestore dell’esercizio.

Risultati dell’operazione: sanzioni elevate

Al termine della serata, su quattro pubblici esercizi controllati, sono state elevate sanzioni amministrative a tre di essi per le diverse irregolarità riscontrate. Le autorità continueranno a monitorare con attenzione il rispetto delle normative da parte degli esercizi pubblici, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.