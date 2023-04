La Spezia, nuova odiosa truffa ad un’anziana signora

Derubata del denaro e di oggetti preziosi. Usato un finto nipote ed un finto investimento di una donna incinta

Sabato scorso, una pattuglia della Squadra Volante veniva inviata in via XXIV Maggio alla Spezia in quanto era stata segnalata una truffa ai danni di una persona anziana.

Sul posto gli agenti venivano informati che verso le 14.30 un’anziana signora veniva contattata telefonicamente da un sedicente nipote il quale la notiziava che il padre aveva avuto un grave incidente in auto e che aveva causato l’investimento di una donna incinta.

Lo sconosciuto chiedeva quindi aiuto all’anziana signora, pregandola di potergli dare del denaro o altri oggetti di valore da poter utilizzare, quale cauzione, per fare uscire il congiunto dallo stato di fermo in cui si trovava.

La donna, dopo aver riferito al sedicente nipote quali valori poteva disporre sul momento, veniva istruita nel riporre tutto ciò che aveva all’interno di un sacchetto e di consegnarlo nella mani di tale “Maria Rosa”, incaricata di una non meglio imprecisata banca, che sarebbe passata a breve presso il suo domicilio.

Verso le 16.15, si presentava puntualmente questa signora a cui l’anziana consegnava una serie di oggetti in oro (collier, bracciali, orologi, spille, anelli) e circa 800 euro in contanti, riposti all’interno di una borsetta.

Rientrata nell’appartamento, l’anziana signora riprendeva la conversazione con il sedicente nipote che non aveva mai interrotto la comunicazione telefonica per tutto il tempo in cui la truffa è stata eseguita e terminata.

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte degli investigatori ed è al vaglio la visione degli impianti di videosorveglianza presenti sul luogo.

A pochi giorni dalla presentazione del “Vademecum contro le truffe agli anziani” curato da CNA Pensionati in collaborazione con la Questura della Spezia sulla prevenzione alle truffe, sia informatiche che ’porta a porta’, si ritiene ancora una volta di più necessario informare e fare il passa parola per evitare raggiri, furti, inganni, truffe, che possono costare caro alle persone.