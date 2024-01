La Spezia, 55enne arrestato: deve scontare oltre 5 anni e mezzo di carcere

È stato arrestato nel quartiere Umbertino

Un 55enne originario di Palermo è stato arrestato dalla polizia.

L’uomo era ricercato per un cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Ferrara. Doveva espiare la pena complessiva di 5 anni e 7 mesi di reclusione.

Il provvedimento restrittivo riguardava un cumulo di condanne per una serie di gravi reati commessi tra l’anno 2006 e il 2020 nelle provincie di Genova, Pisa, Bologna e Ferrara.

Si tratta di reati di violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico, rapina aggravata, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, furto, danneggiamento, resistenza/violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, indebito utilizzo di carte di credito e violazione di norme antiriciclaggio.

L’uomo, di fatto senza fissa dimora, era ricercato da alcune settimane dagli agenti della Squadra Mobile spezzina che avevano raccolto tracce della sua presenza in questa città.

A seguito di mirati servizi di appostamento, effettuati soprattutto nel centro cittadino, nel pomeriggio di ieri la Squadra Mobile riusciva a localizzare il catturando nel Quartiere Umbertino mentre, a piedi, si stava dirigendo verso la Stazione Ferroviaria.

Dopo un breve pedinamento il soggetto veniva avvicinato e riconosciuto dagli agenti per il destinatario della misura restrittiva e, quindi, bloccato in via Fiume.

Condotto in Questura per l’identificazione certa a mezzo foto-segnalamento, a seguito di riscontro positivo gli veniva notificato il provvedimento restrittivo e, ultimate le formalità di rito, associato presso la locale casa Circondariale per l’espiazione della pena detentiva.