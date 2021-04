La scuola ingauna in lutto per Maura Giacomazzi

ALBENGA- Dopo una lunga malattia si è spenta questa mattina, a 66 anni, nella sua casa di Via degli Orti ad Albenga la professoressa Maura Giacomazzi molto nota ed amata in tutto il comprensorio scolastico albenganese da studenti, famiglie e colleghi.

La docente era andata in pensione dall’insegnamento nel 2018 quando svolgeva l’incarico di Vicaria della Dirigente Scolastica Simonetta Barile al Liceo di Albenga. Rappresentate sindacale dello SNALS in diverse scuole e per più mandati, la professoressa Giacomazzi era Docente di Diritto nella Scuola Superiore. Nella sua lunga carriera ha svolto oltre ad incarichi di dirigente sindacale, quello di vice preside e responsabile dei tutor universitari: insomma è stata una insegnante molto impegnata ed appassionata del proprio lavoro.

Ha fatto parte attiva dell’ AEDE (Associazione Europea degli Insegnanti) ed è stata sempre impegnata in importanti progetti europei per aumentare negli studenti la coscienza dei propri diritti e dell’appartenenza alla comune famiglia europea. Per questo fu fautrice di gemellaggi internazionali fra scuole e viaggi di studio in particolare nelle sedi della Comunità Europea di Strasburgo e Bruxelles.

Era nata a Bardonecchia ed ha insegnato in diverse scuole superiori del comprensorio ingauno. Membro del Consiglio provinciale del sindacato SNALS (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola) collaborava attivamente nella sede Snals di Albenga dove era incaricata dall’ Università di Genova del tutoraggio per i laureandi nelle Discipline Giuridiche Economiche Umanistiche e Linguistiche che svolgevano il proprio tirocinio nella delegazione sindacale ingauna in Piazza Matteotti.

La salma della professoressa Giacomazzi riposa nella camera ardente dell’ Ospedale di Albenga.

Lunedì alle ore 11 e 30 verrà trasportata nell’ Ara Crematoria del Cimitero di Bra. Le spoglie saranno infine tumulate a Zuccarello nella tomba di famiglia.

La nostra redazione si unisce al dolore del marito Nicola Balbis, del figlio Lorenzo, delle sorelle, dei parenti, degli amici e colleghi per la perdita di una così grande persona.

CLAUDIO ALMANZI