Senegalese, nonostante il divieto entra nella casa della ex

La Polizia di Genova ha denunciato un 29enne senegalese per atti persecutori e violazione di domicilio.

Ieri pomeriggio la volante del Commissariato Centro è stata inviata presso un appartamento di Oregina poiché la proprietaria era impossibilitata ad accedervi a causa della presenza abusiva del suo ex fidanzato all’interno.

La donna ha specificato che l’ex era riuscito ad introdursi in casa scavalcando la recinzione del giardino e forzando una tapparella rotta della finestra.

All’arrivo della pattuglia l’uomo, in procinto di andare a farsi una doccia, ha aperto tranquillamente la porta dicendo di aver diritto ad abitare in quella casa poiché era la residenza della fidanzata.

SenAppurato che a carico del 29enne vi era un ammonimento del Questore per violenza domestica nei confronti della partner, l’uomo è stato portato in Questura dove oltre alla denuncia gli è stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Genova per tre anni.