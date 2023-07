La Puglia è a Genova Cornigliano con La Cantina del Primitivo

Alcuni giorni fa, insieme ad un nutrito gruppo di giornalisti, abbiamo avuto il piacere di conoscere un ristorante che a Genova fa della cucina pugliese, la propria caratteristica: La Cantina del Primitivo.

Parliamo de La Cantina del Primitivo che si trova a Genova Cornigliano, nell’omonima via al 204 r.

Il locale è gestito da una famiglia che da anni vive a Genova. Antonio Palummieri, originario di Manduria (Taranto), la moglie Anna e la figlia Miriana che ha, anche, un possibile futuro nella moda.

Si tratta di un locale caratteristico sottostrada e per accedervi è necessario percorrere un breve tratto in discesa perpendicolare alla strada.

Si tratta di una vera e propria scoperta, sia per la struttura muraria, in parte portata direttamente da Manduria, l’arredamento. Ma anche per l’ambiente decisamente accogliente e familiare.

I piatti proposti sono essenzialmente pugliesi, semplici e di buon livello. Da non perdere la pasta “fatta in casa” che, peraltro viene anche venduta, le orecchiette e gli spaghetti al vino rosso, una vera e propria innovazione culinaria che unisce il sapore intenso del vino rosso al gusto della pasta fresca fatta in casa.

A proposito di pasta, all’interno del locale, è presente anche un laboratorio di produzione di pasta fresca. Qui viene preparata quotidianamente la pasta per il ristorante ma anche per la vendita al dettaglio.

Interessante la cantina prevalentemente pugliese dove, in una vasta selezione di vini, senza dubbio capeggia il celebre e corposo Primitivo di Manduria.

La Cantina del Primitivo è anche musica. Spazio, infatti, alla musica live con tanto di batteria Pearl, che permette ai clienti di godere di un’atmosfera unica e suggestiva.

In preparazione anche tutta una serie di eventi con una presentazione, ad ottobre, nel campo della moda.

La Cantina del Primitivo è il luogo ideale per tutti gli amanti della Puglia a 360°, dall’ambiente, al cibo, al vino, per arrivare all’accoglienza.

Il ristorante è dotato di aria condizionata e si trova in al 204 r. di via Cornigliano. E’ consigliata la prenotazione al 345 4619152.

