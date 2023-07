Calcio – Cadimare con Juniores e femminile

Cadimare – Il Cadimare è attivo sul fronte del calcio-mercato, anche se alle prime ufficializzazioni manca ancora qualche momento, nonché va limando i propri organici tecnico-dirigenziali in buona parte però ormai fatti. Nel frattempo, la società bianconera ci tiene a premettere due significative novità che nella stagione calcistica 2023/24 s’affiancheranno a quel campionato di Promozione, la permanenza nel quale ha come noto strenuamente strappato nell’annata scorsa.

I cadamoti cioè scenderanno in campo pure con una Juniores di 2.o Livello nonché stanno per inaugurare, sistemati gli ultimi dettagli, pure una squadra femminile che partirebbe dalla categoria di Eccellenza. In attesa di qualche dettaglio in più su tali nuovi fronti, si può intanto anticipare il grosso degli organici, per quanto concerne quello tecnico “confermatissimo” mister Massimo Baudone che sarà sempre supportato da Niccolò Cutugno come “vice”; ancora Cesare Vaccaro il massaggiatore e in arrivo il neopreparatore dei portieri.

Venendo ai dirigenti, tuttora Alessandro Ferrari il Presidente con Paolo Pazzaglia quale “vice”, Roberto Podenzana il Direttore Generale ed Alessandro Cutugno il Segretario…”new entry” Francesca Ferrari in qualità di Tesoriere e Davide Orsini in carattere di “team manager” e responsabile di Logistica ed eventi. Indiscutibile Giampiero Desogus quale Responsabile della Prima Squadra e s’attende la nomina del nuovo Direttore sportivo.

Rinforzata altresì la collaborazione con quel Network The Sport Next Generation che fa da base italiana a quella “academy” internazionale che è una vera e propria rete di monitoraggio mondiale di talenti: per tale via è arrivato per esempio al “D. Pieroni” quell’ Olebogeng Mathibedi, sudafricano classe 2003, che è stato uno dei protagonisti della scorsa salvezza (segnando peraltro il gol decisivo col Marolacquasanta e oggi in visione da parte di squadre di categorie superiori per la stagione sportiva 2024/25). Inoltre, a proposito di stranieri, sembra imminente l’approdo di un giovane calciatore dalla serie b portoghese.

Tornando infine alle novità Juniores Under 19 ed Eccellenza Femminile il Cadimare accoglie presso la struttura sportiva di Cadimare “Onfa”, generosamente e gentilmente messa a disposizione dalla Direzione della Aeronautica Militare, gli atleti e le atlete che volessero sostenere un provino per entrare a far parte dei rispettivi gruppi sportivi che affronteranno i campionati liguri regionali. Informazioni al numero di cellulare 392-0717507.

Nella foto il “diggì” Roberto Podenzana