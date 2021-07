Italia-Inghilterra, l’arbitro della finale sarà Kuipers

Designato l’arbitro della sfida tra Italia-Inghilterra finale di Euro 2020.

Sarà Bjorn Kuipers a dirigere Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020 in programma domenica sera a Wembley. Il fischietto olandese sarà assistito dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, quarto uomo lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert. Quarantotto anni, arbitro internazionale dal 2006, Kuipers sarà il primo olandese a dirigere una finale della rassegna continentale.

L’olandese ha arbitrato quattro volte la Nazionale. Gli azzurri hanno un “curriculum” di una vittoria, un pareggio e due sconfitte con lui in campo. L’unico successo? Proprio in un match contro l’Inghilterra, quello del 15 giugno 2014 vinta dagli azzurri per 2-1 con gol di Balotelli e Marchisio. Per l’Inghilterra, invece, quello è stato l’unico k.o. arbitrato da Kuipers. Negli altri due precedenti, la Nazionale di Sua Maestà ha vinto contro Svezia e Polonia.