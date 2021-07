Italia-Spagna, cosa è successo tra Chiellini e Jordi Alba

Episodio singolare prima dei rigori tra Italia e Spagna tra Chiellini e Jordi Alba.

Tra Italia e Spagna finisce ai rigori. I capitani si avvicinano alla terna arbitrale per il classico sorteggio, ma qualcosa non va come previsto. C’è una incomprensione tra Giorgio Chiellini e Jordi Alba. I due si trovano in disaccordo sul sorteggio spiegato poco prima dal direttore di gara e indicano quasi contemporaneamente le due porte opposte. Il difensore azzurro non ci sta e tra le risatine degli arbitri gli urla più volte all’avversario: “Mentiroso, mentiroso” ovvero “Bugiardo, bugiardo”, salvo poi abbracciarlo.