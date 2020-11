Italia, contro la Polonia senza Mancini a caccia del primato

Sfida importante quella che aspetta la Nazionale sia per il cammino in Nations sia per il futuro Mondiale.

Battere la Polonia per conquistare il primo posto nel girone di Nations League e ottenere punti preziosi per il ranking.

È l’obiettivo dell’Italia, chiamata domenica ad affrontare la selezione di Brzeczek. Gli azzurri dovranno fare i conti, però, con qualche defezione. Molto probabilmente, infatti, non ci sarà Bonucci. Il difensore è arrivato in ritiro con un problema muscolare che lo ha costretto, anche oggi, ad allenarsi a parte: a 48 ore dalla partita la sua presenza (sarebbe la 100^ in azzurro) resta in forte dubbio. Il candidato principale a sostituirlo è Romagnoli che, in Nazionale, non gioca dal novembre dello scorso anno. Provato in quella posizione anche Bastoni, ma il rossonero è favorito ad affiancare Acerbi davanti a Donnarumma.

