Spezia, Chisoli: Siamo molto soddisfatti di questo inizio

Il mondo dello Spezia è soddisfatto di questo inizio campionato che ha portato dei bei risultati anche contro grandi squadre.

“Ci sono tanti motivi di soddisfazione, a partire dalla classifica anche per il poco tempo avuto a disposizione per fare mercato. E anche perché da inizio campionato giochiamo sempre in trasferta”. Lo ha dichiarato Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, a Sky: “Per il resto siamo contenti anche per i complimenti ricevuti e per come si è espressa la squadra fin qui: esprime un buon calcio e gioca a viso aperto con tutti. Pobega? Un innesto importante. Sta facendo bene, come altri. E aspettiamo che altri nuovi arrivati si inseriscano al meglio. E siamo felici di come tanti ragazzi che erano con noi in B hanno approcciato la Serie A”.