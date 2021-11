Italia, con l’Irlanda del Nord torna l’incubo 1958

Domani contro l’Irlanda del Nord l’Italia si gioca la qualificazione al mondiale in Qatar. Non è una sfida inedita e un precedente va rabbrividire gli Azzurri.

Di seguito il bilancio generale delle gare disputate dall’Italia contro l’Irlanda del Nord. Le due squadre si incontreranno per la 4° volta in una gara valida per una qualificazione al campionato mondiale, in cui il bilancio è in leggero vantaggio per gli azzurri: due successi ed una sconfitta dell’Italia. Da evidenziare il fatto che gli azzurri non siano mai riusciti a vincere in Irlanda del Nord, dove hanno subito l’unica sconfitta nel lontano 1958. Da sottolineare anche un dato decisamente eloquente: negli ultimi 6 confronti diretti fra le due nazionali l’Irlanda del Nord non ha mai segnato all’Italia (subendo 12 reti). L’ultimo gol realizzato dai nordirlandesi agli azzurri risale all’amichevole disputata a Bologna il 25 aprile 1961 (Italia-Irlanda del Nord 3-2).