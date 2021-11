Nazionale, il portiere Sirigu con la febbre torna al Genoa

Ancora un infortunio per Mancini che perde anche il portiere del Genoa Sirigu in vista della sfida di Belfast contro l’Irlanda del Nord.

Causa febbre, il giocatore non partirà con la Nazionale per Belfast e farà ritorno al club. Il tampone molecolare è comunque risultato negativo. A disposizione di Mancini restano comunque – oltre al titolare Gigio – Cragno e Meret, visto che aveva convocato 4 portieri. Insomma, un altro colpo quantomeno al morale in vista la sfida della vita di domani in casa dell’Irlanda del Nord per non vedersi costretti a passare attraverso le forche caudine degli spareggi, che già ci fecero piangere 4 anni fa.