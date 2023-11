“Preoccupa molto la notizia dell’arresto a Genova di un presunto terrorista islamico legato ad Al Qaeda. Si tratta di un giovane straniero che risiede con la famiglia a Sestri Ponente e lavora nella nostra città. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato pronto a compiere attentati.

Occorre avere tolleranza zero e cominciare a fare dei controlli a tappeto, soprattutto concentrandosi in quei centri culturali che di culturale hanno ben poco, ma spesso fungono da punto di aggregazione per potenziali terroristi islamici.

Proprio domani, a Milano, la Lega sarà in piazza per difendere la libertà, la democrazia e la lotta al terrorismo.

Un ringraziamento agli investigatori della Digos di Genova e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione che con il loro lavoro hanno fermato un potenziale pericoloso jihadista”.

Lo ha dichiarato oggi la segretaria provinciale della Lega e assessora del Comune di Genova Francesca Corso a seguito dell’arresto di un 22enne del Bangladesh che, secondo gli inquirenti, farebbe parte di una cellula islamista pakistana.