Ha parlato ai microfoni della stampa anche Bartlomiej Dragowski, dopo la partita contro l’Inter terminata 3-0 a San Siro.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una grande squadra come l’Inter per portare a casa qualcosa non puoi permetterti di fare neanche un errore. Abbiamo fatto la nostra partita ma la vittoria è merito della loro forza.

La differenza di livello si è vista, è evidente che stiamo giocando due campionati diversi, credo che la rosa dell’Inter sia la più completa del campionato.

Mi sto trovando bene allo Spezia, sono felice di essere qui e faccio del mio meglio per la squadra. Il nostro obiettivo è quello di salvarci il prima possibile, in campo darò tutto. Con i ragazzi mi sono subito trovato bene, sono cambiate tante cose in poco tempo ma c’è molta intesa.”