Genoa-Benevento 0-0, Blessin: Meritavamo la vittoria

Blessin è complessivamente soddisfatto della prove del Genoa ieri sera contro il Benevento.

“Complessivamente meritavamo la vittoria ma non sono soddisfatto di alcune cose in attacco. Il Benevento si è difeso e per noi è stato difficile fare gol. Dispiace non aver vinto ma le occasioni le abbiamo avute. Come al solito sono stati grandissimi i nostri tifosi”.

“Nel primo tempo soprattutto abbiamo cercato questa strada per far male al Benevento. Siamo stati più bravi nel secondo tempo, creando l’uno contro uno ma alla fine ci è mancato il gol. Ci sono stati alcuni episodi, ad esempio sul fallo di mano in area che c’era la trattenuta evidente ed a nostro parere il rigore c’era. In fase di non possesso palla siamo stati bravi controllando le seconde palle mentre dobbiamo velocizzare di più in fase di possesso palla”